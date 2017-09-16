رئيس اللجنة العليا للاختبارات الصوفي :غدا إعلان نتائج الثانوية العامة
السبت 16 سبتمبر 2017 08:56 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
صرح الوكيل الدكتور صالح ناصر الصوفي رئيس اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد موعد إعلان النتيجة العامة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 /2017م.
وأضاف الصوفي بأنه سيتم الإعلان أوائل الجمهورية وكذا الثلاثة الأوائل من كل محافظة .. مشيرا إلى أنه باستطاعة الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 - 2017 عبر موقع النتائج res-ye.net أو عبر موقع الوزارة moe-ye.net .. متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.
* من محمد حسين الدباء
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