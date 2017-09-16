مقتل 20 حوثياً بغارات للتحالف على ميدي
طائرات التحالف في اليمن
السبت 16 سبتمبر 2017 08:42 مساءً
( عدن الغد ) العربية :
( عدن الغد ) العربية :
أفاد موفد العربية أن قوات الشرعية نجحت باستعادة 3 مرتفعات في محيط جبل هيلان في صرواح.
وقال مصدر عسكري إن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي.
وشنت مقاتلات التحالف نهار وليل الجمعة أكثر من 8 غارات مركزة على تجمعات ومعدات لميليشيات الحوثي وصالح، ما أدى لمقتل 20 مسلحاً تقريباً وإصابة 10 آخرين، وشوهدت عربات تابعة للميليشيات وهي تنقل جثثاً من موقع الغارات.
وجرت مواجهات عنيفة إثر هجوم الميليشيات على مواقع تمركز قوات الشرعية جنوب شرقي ميدي، حيث صدت قوات الشرعية الهجوم من دون أن تتمكن الميليشيات من تحقيق أي تقدم.
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