الوزير عبدالله لملس : جاهزون لبدء الدراسة في المحافظات المحررة
( عدن الغد ) واس :
يبدأ غدًا الأحد، العام الدراسي الجديد 2017 م - 2018 م لجميع المراحل التعليمية لعموم مدارس المحافظات اليمنية المحررة وفقا للتقويم الدراسي لوزارة التربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية إن وزارته استكملت كل جاهزيتها وإجراءاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أن الإدارات المدرسية بمختلف المحافظات المحررة باشرت دوامها الرسمي منتصف الشهر الماضي 20 أغسطس 2017 لتهيئة المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب ضمن ما أقره التقويم الدراسي.
وأوضح الوزير اليمني أن الوزارة عكفت خلال الأشهر الماضية على تجهيز وإعداد طباعة الكتاب المدرسي، ووصلت نسبة الإنجاز 70 في المئة من طباعة الكتاب المدرسي الذي تمت طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن وحضرموت بدعم سخي من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي .
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