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أخبار وتقارير

المخلافي يلتقي النائب الجديد لرئيس بعثة المبعوث الأممي إلى اليمن

من اللقاء
السبت 16 سبتمبر 2017 08:06 مساءً
الرياض (عدن الغد)سبأ

بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، اليوم، مع النائب لجديد لرئيس بعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد معين شريم، الاوضاع الراهنة في اليمن والجهود الرامية لاستئناف المشاورات السياسية  ودور الامم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية في اليمن.

 

وفي اللقاء، أستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، جذور الازمة اليمنية والمراحل والتعقيدات التي مرت وتمر بها ومحطات مشاورات السياسية وجهود الحكومة الشرعية في ايجاد تسوية سياسية تنهي الحرب والانقلاب وتخفف من المعاناة الإنسانية للمواطنين والتي قابلتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية ولا تزال تقابل بالرفض والتعنت من .

 

واكد المخلافي ان الحكومة تعاطت بشكل ايجابي مع كل جهود السلام وجهود المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وشاركت في مشاورات السلام المتعددة التي قدمت خلالها العديد من التنازلات ووافقت على المقترحات الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة .. مشيراً إلى أن الانقلابيين المدعومين من ايران استهانوا بكل تلك الجهود ولَم يقدموا أي مؤشرات حقيقية لرغبتهم في وقف إطلاق النار وانهاء الانقلاب او الانسحاب وتسليم السلاح في كل المراحل بما في ذلك مراحل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

 

من جانبه أكد معين شريم، على أهمية مواصلة جهود السلام مهما كانت المعوقات .. مشيراً إلى أن مكتب المبعوث الخاص بصدد فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص خدمة لجهود إحلال السلام . 


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