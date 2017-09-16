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النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين توضح حول محضر الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم

صورة من البيان
السبت 16 سبتمبر 2017 06:59 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

أصدرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بيانا توضيحيا حول محضر الاتفاق بينها وبين وزارة التربية والتعليم وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخه منه وتنشر نصه :  

بيان توضيحي بشأن مخرجات محضر الاتفاق بين قيادة النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ووزارة التربية والتعليم.

 بعد الاطلاع والتدقيق في مجريات لقاء النقابة العامة المشترك مع وزارة التربية والتعليم وعلى محضر الاتفاق الموقع عليه بينهما يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ م في مبنى وزارة التربية والتعليم المؤقت ورغم ظهور بوادر الاختلاف بين الطرفين , فقد آثرت قيادة النقابة العامة المضي بالتوقيع على المحضر باجتهاد منها كوضع لبنة أساس للتفاهم المستمر بين الطرفين بما سيحقق نجاحا في التفاوض مع الوزارة في تلبية بقية  المطالب لاحقا وهو ما اعتبره الموقعون عليه قفزة نوعية تحتسب لصالح النقابة ,  ولتعزيز ثقة المعلمين بقوة النقابة والتماسك الدائم بين أعضائها , فان النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين واستجابة لنهجها القائم على الشفافية والوضوح أرادت أن تبين لجميع أعضائها وتوضح لهم التالي :

 بعد جلوس قيادة النقابة العامة لمراجعة ما تم التوقيع عليه وتوسيع دائرة النقاش حول بنوده وبعد متابعة ردات الفعل من قبل قيادات النقابة في المحافظات والمديريات والاطلاع على آراؤهم خلال اليومين الماضيين وتقديرا لجهود الجميع وحرصهم على حسن تمثيل النقابة لمطالب المعلمين والتربويين الجنوبيين في رفع مطالبهم والدفاع عنها .فقد أقرت النقابة العامة ما يلي : ـ 

أولا.. تقر النقابة العامة  تمديد رفع الشارة الحمراء ابتداء من الأحد 17 / 9 / 2017 م حتى 30 / 9 /  ٢٠١٧م كفترة اختبار لمصداقية الحكومة في تنفيذ مااتفق عليه في المحضر من مطالب المعلمين ثم سيصدر لاحقا في 1 أكتوبر2017 م توجيه من النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن التخفيض أو التصعيد في الإجراءات

ثانيا...  تأكيد العمل بما أقرته الوزارة في الالتزامات الإدارية بشأن استكمال الإجراءات للموظفين المنقولين وإعادة حصة الحكومة لمن بلغ احد الأجلين واستكمال إجراءات رفع كشوفات المعلمين الذين لازالت معاملاتهم يدويا مع الوثائق المؤيدة لإدخالهم في قاعدة البيانات ومتابعة المالية بشأن مستحقاتهم . وكذا استكمال الإجراءات الخاصة بمن لم تسوى أوضاعهم وفق الإستراتيجية و التسويات منذ ٢٠٠٩ـ 2010 ـ 2011 وما فوق , كون هذا من صميم مهامهم الإدارية الواجبة ولا علاقة له بالاتفاق

ثالثا. .. استخدام حق النقابة كمشارك في متابعة الإجراءات المذكورة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في الوزارة ومكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتأمينات والمعاشات عبر ممثلي النقابة في المحافظات الجنوبية  والتشديد على رفض المماطلة والتسويف والتبريرات الواهية ومراعاة الفترة الزمنية المحددة

رابعا..تنتظر النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ردا وافيا من وزير التربية والتعليم بشان مطالب المعلمين  التي ستعرض على رئيس الوزراء أو تحديد موعد في الفترة المتفق عليها لمقابلته شخصيا والاستماع لردوده على مطالب النقابة وجها لوجه. 

خامسا .. تحتفظ النقابة العامة بحقها الشرعي والقانوني باتخاذ أي إجراءات تصعيديه  أخرى ضد المتلاعبين والمماطلين والمعرقلين للعمل باستكمال مستحقات المعلمين والتربويين بالتعاون مع الدائرة القانونية والرقابة والتفتيش والهيئة العليا لمكافحة الفساد بما في ذلك إحالتهم للقضاء

والله الموفق لما فيه الخير والصواب

 

صادر عن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بتاريخ السبت 16 سبتمبر 2017م 


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تعليقات القراء
276816
[1] كلام في محله بس المسؤول الأول عن ميييين ؟؟
السبت 16 سبتمبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
بما في ذلك إحالتهم للقضاء .. تابعوا يانقابة >> كائن من كان وعلى راسهم المنجزاوي. .. بعدين المعلمين سيتحصلوا على حقوقهم وغصباً عن الحكومة .. وإلا.. بيان بكلمتين من ( حكومة الظل الانتقالية ) باتهز الحكومة وباينفذوا وهم حجن وبسرعة البرق، كما في السابق. وانتهى زمن عفاش اللي تربوا عليه. 00



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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