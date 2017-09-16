قال القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي ان توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تحت قيادة واحدة باتت ضرورة ملحة تستوجبها التطورات الحاصلة في "عدن" .

وكان المشوشي يعلق على اشتباكات دامية شهدتها عدن يوم السبت وخلفت قتلى وجرحى .

وقال "المشوشي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه يجب وقف عمل الميليشيات والذهاب صوب تشكيل قوات أمنية على أسس وطنية حقيقية وبشكل منظم ومرتب.

وتابع قائلا :" هذه التشكيلات المناطقية لن تقيم دولة في الجنوب ولن يتمكن إي طرف من اخراج دولة بهذا الشكل أو تأمين إي طرف.

وأضاف بالقول :" نادينا كثيرا وقلنا يجب توحيد الأجهزة الأمنية وتشكيل قيادة موحدة وضبط كل شيء لكن لم يستمع لنا احد.

واكد "المشوشي" ان ماحدث في العريش اليوم يمكن له ان يتكرر طالما بقت هذه التشكيلات وفق واقعها الأمني هذا .

المزيد في أخبار وتقارير النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين توضح حول محضر الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم أصدرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بيانا توضيحيا حول محضر الاتفاق بينها وبين وزارة التربية والتعليم وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخه منه وتنشر نصه : رئيس الوزراء: الشعب اليمني لن يسمح بسقوط الجمهورية والوحدة وسيمضي في تأسيس الدولة الاتحادية قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، أن الشعب اليمني العظيم مثلما أنتصر على الإمامة قبل 55 عاماً سينتصر اليوم على ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية المشوشي: توحيد الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الفوضى باتت (ضرورة ملحة) قال القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي ان توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تحت قيادة واحدة باتت ضرورة ملحة تستوجبها التطورات الحاصلة في "عدن" . وكان المشوشي

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