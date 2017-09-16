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المشوشي: توحيد الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الفوضى باتت (ضرورة ملحة)

السبت 16 سبتمبر 2017 06:41 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي ان توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تحت قيادة واحدة باتت ضرورة ملحة تستوجبها التطورات الحاصلة في "عدن" .

وكان المشوشي يعلق على اشتباكات دامية شهدتها عدن يوم السبت وخلفت قتلى وجرحى .

وقال "المشوشي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه يجب وقف عمل الميليشيات والذهاب صوب تشكيل قوات أمنية على أسس وطنية حقيقية وبشكل منظم ومرتب.

وتابع قائلا :" هذه التشكيلات المناطقية لن تقيم دولة في الجنوب ولن يتمكن إي طرف من اخراج دولة بهذا الشكل أو تأمين إي طرف.

وأضاف بالقول :" نادينا كثيرا وقلنا يجب توحيد الأجهزة الأمنية وتشكيل قيادة موحدة وضبط كل شيء لكن لم يستمع لنا احد.

واكد "المشوشي" ان ماحدث في العريش اليوم يمكن له ان يتكرر طالما بقت هذه التشكيلات وفق واقعها الأمني هذا .


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المشوشي: توحيد الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الفوضى باتت (ضرورة ملحة)
قال القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي ان توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تحت قيادة واحدة باتت ضرورة ملحة تستوجبها التطورات الحاصلة في "عدن" . وكان المشوشي


تعليقات القراء
276813
[1] فلنستأذن النفس الأمارات بالسوء
السبت 16 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
فهي المتحكمه بعدن فلندعوا لها بان ترحمنا وترأف بحالنا ونبوس القدم ونبدي الندم على غلطتنا بحق الغنم ..ونعدها باننا سنكون رهن اشارتها لن نسلم مبنى المحافظه للمفلحي فهو عدونا الذي يريد ان تكون عدن بدون وصايه(شفتم البجاحه) وايضا عبدربه يريد ان يحكم عدن دون وجه حق فنرجو منهم النظر بعين الرحمه لرجالهم في الجنوب وسيضعون خدهم بمداسهم ويسقتلون اي قلم او لسان او يد تمتد لنقد الامارات العظمى ..

276813
[2] اخرجوا من عدن
السبت 16 سبتمبر 2017
ابو محمد العدني | Yemen
الجبهات يناديكم حلو عدن الوزاره الداخليه ولا يبقى مسدس مع احد اخرجوا يابدو وياضليعه تقاتلو برع



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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