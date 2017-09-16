وثيقة : استلام قيادة الحزام الأمني للقطاع الشرقي
السبت 16 سبتمبر 2017 04:53 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون في قيادة الحزام الأمني بعدن أنهم تسلموا يوم السبت مسئولية القطاع الشرقي .
وبحسب وثيقة نشرها مسئولون في قيادة الحزام الأمني فقد تمت عملية الاستلام بين قائد الحزام الأمني بعدن "عمر عبدالعزيز" وبين قيادة القطاع الشرقي ممثلة بعبدالحافظ مشبح وفهمي علي محمد.
واندلعت اشتباكات عنيفة يوم السبت بين قوات من القطاع الشرقي وأخرى من الحزام الأمني على خلفية رفض عملية الاستلام والتسليم.
تعليقات القراء
276800
[1] من المستفيد
السبت 16 سبتمبر 2017
الفضلي | ابين
جميعهم ملشيات الاوامر يستلموها من الخارج وهذا ليس في مصلحه جميع الاطراف الجنوبيه بغض النظر عن الانتماء والولاء السياسي. من يريد لنا الخير سو تحالف او شرعيه كانوا انفقوا علينا ولو 10% من ما يتم انفاقه على المجهود الحربي الذي يكلف التحالف فوق 70 مليار دولار سنويا . اكثر من 3 سنوات ونحن نعاني من مشكله الكهرباء والرواتب ويجي واحد يقلي شرعيه ولا تحالف. جميعهم استثمروا الحرب كلا في مصلحته والخاسر الوحيد هو المواطن الغلابان. حسبنا الله ونعم الوكيل.
276800
[2] إيش عاد خليتوا للجزيرة ... أحترموا عقولنا
السبت 16 سبتمبر 2017
عدني... | عدن
يعني الجماعة قد سلموا و تسلموا والموضوع فيه قرار رئاسي با التسليم و الجهتين متوافقين ويمكن كمان راحوا تغدوا مع بعض و جالسين مخزنيين و مفتهنيين و عدن الغد وجعت رؤوسنا وطيرت شهيتنا للغداء بعواجلها من الأباتشي عملت و الأباتشي سوت و المساجد تكبر و الضحايا و القتلى و الدماء تسيل للركب و كان الحرب العالمية الثالثة قامت في عدن... لو تكثروا شوية من المهنية و تقللوا من النبرة الصحفية التحريضية المبطنة يا عدن الغد ما با يضركم...
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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