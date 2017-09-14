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مقتل قيادي بارز بالقاعدة في غارة امريكية بأبين

الخميس 14 سبتمبر 2017 11:40 مساءً
مودية ( عدن الغد ) خاص :

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصرعه مساء الخميس واثنين اخرين من التنظيم بغارة جوية بأبين.

ودمرت غارة جوية استهدفت دراجة نارية كان على متنها 3 من عناصر التنظيم وقتلتهم.

وقال مصدر محلي  لصحيفة "عدن الغد" ان الغارة الجوية قتلت القيادي علي صالح محمد البحيث الفطحاني وطه محمد طالب وشخص آخر.

ووقعت الغارة بمديرية مودية بمحافظة ابين.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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