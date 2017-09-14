مقتل قيادي بارز بالقاعدة في غارة امريكية بأبين

يرى الكثير من الجنوبيين أن الحديث عن الصراع في شمال اليمن لا يعنيهم بحجة أن كل الشماليين سواسية في موقفهم من
في الرد الأخير للحوثيين (أنصار الله) على موقف “المؤتمر الشعبي العام”، وهو الحزب الذي يتزعمّه الرئيس
في جزء من مقال للكاتب اللبناني عديد نصار يقول الشعب يهمه أن يعيش قبل أي شيء آخر تهمه حاجاته الأساسية في
يتموضع حزب التجمع اليمني للإصلاح في قلب المعادلة السياسية اليمنية التعددية كإحدى أهم ركائزها على مدى 27
الخط الذي يسلكه القادمون من صعده وتحديدا من (مران ) واضح جلي ، عندما اعتلى أنصار الله ( الحوثيين ) رأس صنعاء
لا ينبغي أن ننساق إلى ما تنشره المطابخ الإعلامية المعادية التي تحاول النيل من وحدة شعبنا، أو ننجر إلأى ما
هل فعلا بدا عداد اجتثاث الحسم السياسي في تنازل وما اشبه الليلة بالبارحة من حيث الذي يدور حاليا في كواليس
ألحقت بريطانيا عام 1937، عدن مباشرة بوزارة المستعمرات في الحكومة لبريطانية ، وأعادت تنظيم المحيمات
الاصطفاف اليوم يجب أن يكون واضحاً وجلياً.أن يكون على أساس جمهوري-إمامي. كل أنصار الجمهورية-اليوم-يجب أن
الجماعات العقائدية ومن ضمنها جماعة الحوثي لا يمكن بأن تلتزم بأي اتفاقات تعترض تطبيق مشروعها الخاص، ومن خلال
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