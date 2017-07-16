المخلافي يدعو للشراكة السياسية مع الحوثيين
الأحد 16 يوليو 2017 03:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الى شراكة سياسية مع الحوثيين في اليمن وذلك في اول تصريحات سياسية من نوعها عقب عامين على اندلاع الحرب في اليمن .
ونقلت وسائل أعلام عربية تصريحات للوزير المخلافي و هو نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية قال فيها أن الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي طرف وإنما ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.
وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مستهل الليلة الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا ، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في اليمن.
ولاكثر من عامين على اندلاع الحرب في اليمن نددت الحكومة اليمنية بالحوثيين ووصفتهم بأنهم حركة انقلاب .
تعليقات القراء
267720
[1] اذاناب الحوثي الشرعية
الأحد 16 يوليو 2017
الجنوبي | الجنوب
لا يؤمن على البراغلة فهم صغار وسيبقون صغار انظرو الى من يقتل اهله ويدمر تعيزه وتكافيه بالشراكة بسيادة اليمن ..طبعا يمنكم اما جنوبنا فله رجاله الابطال
267720
[2] واحد عضو بتنظيم السري للإخوان المسلمين وبوق من أبواق التجمع اليمني للإصلاح ايش تتوقعون منه ؟؟
الأحد 16 يوليو 2017
علي أساس هذا غريب ... لا هوا اصلا من يرفض اقتحام صنعاء | هذا من زمان معاهم وإنما يضحك على هادي الغبي
خلوا التحالف العربي يعرف حقيقة من يظن انهم شركاء في دحر الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين ..!! هذا أكبر عدو للمملكة العربية السعودية كم مرة حرض ضدها ويطالب بإسقاط النظام لآل سعود والغريبة معتمدين عليه في الحرب كوزير خارجية يلعب دور مهم في القضاء على الانقلابيين من خلال علاقاته الدبلوماسية مع العالم لمساعدت اليمن ..!!! فإذا كان شريك الحوثي بالخفاء ويطالب التعامل معه كطرف سياسي وليس انقلابي كاجنوبيين المجرميين الذي يطالب بسحقهم ..!!! كيف بتكون نهاية قصة الدنبوع العظيم ...؟؟؟؟
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