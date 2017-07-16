دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الى شراكة سياسية مع الحوثيين في اليمن وذلك في اول تصريحات سياسية من نوعها عقب عامين على اندلاع الحرب في اليمن .

ونقلت وسائل أعلام عربية تصريحات للوزير المخلافي و هو نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية قال فيها أن ‏الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف وإنما ‏ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.‏

وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مستهل الليلة الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا ، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة ‏الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ‏ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في ‏اليمن.‏

ولاكثر من عامين على اندلاع الحرب في اليمن نددت الحكومة اليمنية بالحوثيين ووصفتهم بأنهم حركة انقلاب .

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يقررون اعتقال احد ابرز مقربي صالح قررت جماعة الحوثي اعتقال احد ابرز السياسيين المقربين من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح". وجاء القرار الحوثي باعتقال السياسي والمحامي محمد المسوري . وقال المخلافي يدعو للشراكة السياسية مع الحوثيين دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الى شراكة سياسية مع الحوثيين في اليمن وذلك في اول تصريحات سياسية من نوعها عقب عامين على اندلاع الحرب في اليمن . ونقلت سياسي جنوبي يقدم مبادرة للتقريب بين الأطراف الجنوبية قدم السياسي الجنوبي علي جارالله مبادرة سياسية للتقريب بين الأطراف الجنوبية. وطالب السياسي الجنوبي جارالله المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة لعقد مؤتمر جنوبي شامل

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