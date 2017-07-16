في ظاهرة غريبة ومتكررة.. نفوق عدد من حيتان الدولفين بسقطرى

نفقت أكثر من 20 دولفينا الى سواحل جزيرة سقطرى.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن أكثر من 20 دولفينا نفقوا الى سواحل قلنسية شرق أرخبيل سقطرى لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأضاف في منشور على صفحته فيسبوك انه يتم العمل لانزال فريق من هيئة الابحاث الى المكان لدراسة الحالة، مشيرا الى انه بسبب صعوبة النقل وانقطاع الطيران بين سقطرى والعالم لمدة شهر الى الان سوف يبدأ بانزال فريق محلي من فرع المصائد السمكية في سقطرى والأبحاث البحرية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفرع حماية البيئة في المحافظة.

وأكد أن الظاهرة تكررت أكثر من مرة في سواحل سقطرى على مدى العقدين الماضيين.

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