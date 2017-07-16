في ظاهرة غريبة ومتكررة.. نفوق عدد من حيتان الدولفين بسقطرى
حيتان الدولفين بعد نفوقها الى شواطئ سقطرى
الأحد 16 يوليو 2017 01:50 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
نفقت أكثر من 20 دولفينا الى سواحل جزيرة سقطرى.
وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن أكثر من 20 دولفينا نفقوا الى سواحل قلنسية شرق أرخبيل سقطرى لأسباب غير معلومة حتى الآن.
وأضاف في منشور على صفحته فيسبوك انه يتم العمل لانزال فريق من هيئة الابحاث الى المكان لدراسة الحالة، مشيرا الى انه بسبب صعوبة النقل وانقطاع الطيران بين سقطرى والعالم لمدة شهر الى الان سوف يبدأ بانزال فريق محلي من فرع المصائد السمكية في سقطرى والأبحاث البحرية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفرع حماية البيئة في المحافظة.
وأكد أن الظاهرة تكررت أكثر من مرة في سواحل سقطرى على مدى العقدين الماضيين.
تعليقات القراء
267698
[1] في الغالب تلوث بحري او فيروسات .. ......
الأحد 16 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
في الغالب تكون الاسباب ناتجه عن تلوث بالبحر خاصه في حالة وجود بقع نفطية صغيرة ناتجه عن تسرب نفطي من ناقلة نفطية بالبحر .... او ناتج عن فيروسات بحرية سببت نفوق هذه الحيتان .. في كل الاحوال يفترض عدم ملامسة هذه الحيتان من الدلفين او غيرها من قبل المواطنين لخطورتها على حياتهم .
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