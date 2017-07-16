سياسي عدني : أبناء عدن ضحية للصراع السياسي بين كل الأطراف
الأحد 16 يوليو 2017 12:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال سياسي وعسكري عدني ان أبناء عدن لايزالون يدفعون ثمن الخلافات بين الأطراف السياسية والعسكرية المختلفة .
وقال القيادي العسكري "شمس الدين البكيلي" انه يتوجب على أبناء عدن اخذ العبرة مما مضى .
وأضاف قائلا :" كثير من الأحيان أتعجب على أبناء عدن الذي دائما ما يطرحوا أنفسهم في الواجهة الأمامية مع زعيط او معيط غير مستفيدين من الأزمنة الماضية ولن يستفيدوا لأنهم خارج اللعبة ولوا ضحوا بحياتهم وحياة أولادهم والعبرة من العام 1967.
وتابع قائلا :" نصيحتي لهم ان يتوقفوا عن هذا ويراقبوا المشهد من بعيد وسيأتي لهم من سيحتاجهم مرغما لأنكم رقم صعب في المعادلة فقط انتم جعلتم من أنفسكم رقم سهل غير متداول في الحسابات السياسية .. فهل تعقلون؟.
تعليقات القراء
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[1] ياسلام كلمات مختصرة واتمنى ان يفهمها أبناء عدن...
الأحد 16 يوليو 2017
بن مجاهد |
كلمات مختصرة يحس بها كل من عائش مراحل الصراع واكتسب تجربة من صراع هؤلاء المناطقيين والقبليين وأمراض السلطة والذي ذهب ضحيته من خيرة أبناء عدن المتعلمين والمثقفين ..لازال هؤلاء أمراض المناطقية والقبلية يعيشون ويبسطون فسادهم وأمراضهم واوساخهم القدرة والعفنة على أبناء عدن الطيبين....
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[2] اصحاب عدن
الأحد 16 يوليو 2017
العدني | عدن
كلام في محله وصحيح مائه في المائه وعددهم كبير جدا اد يشكلون الاغلبيه فقط يحتاجون الى قياده عدنيه تنور طريقهم وتوحدهم وتقودهم ولو على شاكلة حزب يطلق عليه الحزب العدني ولا تنسى انهم اسود واصحاب مواقف قويه ومحاربين شجعان
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[3] رحم الله امرء اهدى إلى عيوبي
الأحد 16 يوليو 2017
بدر فتحي سليم | خورمكسر عدن
تنصح الآخرين ونسيت أنك انت وأخوك عادل البكيلي،اكثر بياعين لعدن،ايام عفاش كنت وأخوك اكثر المتعاونين من نظامه،وإعلنتم انكم وأوصلكم من شمال اليمن من بكيل،وأخوك عادل كان ولا يزال مخبر في الأمن القومي.. بيته في صنعاء يدفع إيجاره الأمن القومي،تواصل يومي مع عمار ويحي محمد عبد الله صالح،اسأل اخوك وفلسفته بالمحاضرات عن الوحدة ،اسأل اخوك عن الدراسات والتقارير التي كتبها للامن القومي،واليوم يا بياع تجي وتتحدث عن عدن وابناء عدن،رحم الله امرء عرف قدر نفسه يا بكوله... اسأل اخوك عن دوره القذر في جنيف ضد الشهيد فرج بن غانم... اسأل اخوك عن النصب على المغتربين في جده اثناء عمله وتكريمه من الأمن القومي بالعمل منظمة المؤتمر الاسلامي
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[4] ليس كل ما ينشر بالضرورة يصدق
الأحد 16 يوليو 2017
بومحمد | بلاد الله الواسيعة
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[5] بلية علا عدن
الأحد 16 يوليو 2017
تركى بن سند | سيئون
عدن نكبوها اهل مثلث الدوم بلجهل والمناطقية
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[6] تعبو أهل عدن الدخلاء من يافع والضالع وأبين وشبوه وحتى تعز
الأحد 16 يوليو 2017
شذى مجبوب رستم خان | حورمكسر
تعبو أهل عدن الدخلاء من يافع والضالع وأبين وشبوه وحتى تعز سرقه لأراضيها ونهب ممتلكاتها ووقت المحن يفرون الى قراهم من القطط المذعوره .. يفرون منها وقت المحن ويأتون اليها وقت الفتن .. أبناء عدن بفتقدون لقائد محنك يقودهم ويجمعهم على كلمة سواء لو وجد هذا القائد وتجمع معه اهل عدن سترون مارد عظيم اسمه ( عدني )
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[7] مش قوية بكيلي ويتحدث باسم أبناء عدن وحنينه للأم صنعاء اليمن !!!!
الأحد 16 يوليو 2017
بكيلي يمني شمالي من حاشد وبكيل ...!!ويتحدث باسم مظلومية أبناء عدن والجنوب العربي ..وين تنصرف !!!!!! | بكيلي ومرة واحدة يتحدث باسم عدن ..!!! خلاص فهمنا خ
قوية وين تنصرف ياعدن الغد ..بكيلي ومرة واحدة يحن على مظلومية شعب الجنوب العربي وبالذات أبناء العاصمة عدن الحرة ..!!!!!! يمكن قصدة انهم مقهورين من تصريحات بن دغر بأن الوحدة مع صنعاء مثل الحلم يبعث من في القبور للحياه .!!! طيب وبن كان لما تم قص وتقل وتشريد أبناء عدن واهانتهم في قعر دارهم من قبل قوات على محسن الأحمر ابن عمه البكيلي وين كانت هذة الحنية ..؟؟؟؟؟؟ ولا فقط تخرج عندما يكون هناك خطر يتعلق بفقدان اليمنيين الشماليين على السيطرة على عدن وبقية المحافظات الجنوبية ؟؟؟؟
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[8] كُل كوارث الجنوب العربي من الوافدين اليمنيين
الأحد 16 يوليو 2017
شيخان اليافعي | دولة الجنوب العربي
ألف شكر وألف تحية إلى صاحب التعليق رقم 3 بدر فتحي سليم وبارك الله فيه وزاد من أمثاله لقد قال الحقيقة وكُل جنوبي عربي يعلم أن مصائبنا من اليمنيين منذ عام 67 حيث تم تنصيبهُم وزراء ومحافظين وسفراء منذ أول يوم بالإستقلال وقاموا بالتآمر على شعب الجنوب من داخل السلطة وأمموا ممتلكاتنا وسلموها لجماعاتهم وقتلوا أفضل القادة الجنوبيين بالجبهة القومية وفي عام 72 جمعوا 28 سفير جنوبي طلبوهُم بالحضور إلى عدن تحت شعار مؤتمر الدبلوماسيين وتم تلغيم الطائرة التي تحملهُم إلى حضرموت يقودها طيار من بيحان ومساعده ومهنس الطائرة وبالجو أنفجرت وكان هدف اللوبي اليمني إزهاق أرواح كُل قادة الجنوب الأذكياء حتى تصبح السلطة بالجنوب بيد اللوبي اليمني وأغبياء الجنوب من أجل يتمكن اللوبي اليمني من ضم الجنوب العربي إلى بلادهم اليمن تحت شعار وحدة ولكن الهدف الحقيقي هو القضاء على شعب الجنوب العربي والسيطرة على أرضه وفي عام 2015 كان هدفهُم إبادة شعب الجنوب نهائياً وتوطين 7 مليون دحباشي على أرض الجنوب العربي ولكن رب العالمين سخر لنا قوة من خارج الجنوب تدخلت وأنقذت شعب الجنوب من الضياع والإبادة واليوم يحاول اليمنيين بث الفتنة والشقاق بين أبناء الجنوب العربي حتى يحتلون الجنوب مرة أخرى ولكن هيهات هيهات نقبل يمني على أرض الجنوب الحُرة وسوف يتم إعلان قيام ( دولة الجنوب العربي الحُرة المستقلة ) .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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