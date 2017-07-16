مصرع شخصين بحادث مروري بابين
محافظة ابين
الأحد 16 يوليو 2017 11:52 صباحاً
ابين (عدن الغد)خاص:
ابين (عدن الغد)خاص:
لقي شخصين مصرعهم جراء تصادم بين حافلة و"دراجة نارية" بمدينة الحصن بمحافظة ابين اليوم الاحد .
وقال مواطنون بمدينة الحصن بمحافظة ابين ان حافلة اصطدمت بدارجة نارية بالخط العام بالمدينة وتوفي شخصين كانا على متن الدراجة النارية .
هذا ولم تتحصل "عدن الغد" على اسماء المتوفيين .
وتعتبر الدراجات النارية من اهم وسائل المواصلات بمحافظة ابين لكنها تتسبب في الكثير من الحوادث .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها