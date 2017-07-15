غزوان المخلافي ينفي خبر اعتقاله ويصف ابو العباس بالداعشي
السبت 15 يوليو 2017 11:53 مساءً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
نفى زعيم جماعة مسلحة بمحافظة تعز اليمنية خبر اعتقاله.
وقال غزوان المخلافي وهو زعيم جماعة مسلحة على صلة بحزب الإصلاح ان خبر اعتقاله غير صحيح.
واضاف بمنشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :"اقول لكل من يقول ان غزوان القوا القبض عليه .
اقول له ان غزوان ضابط امن ورجل دوله مؤيد للشرعية ومقاتل بالميدان وعلى تواصل مع الشرعية والتحالف.
انا ساسلم نفسي لاثبت للجميع من هو البلطجي ومن هو المتمرد ومن هو رجل الدولة والقانون .
أبو العباس متمرد وداعشي وقاتل ولا بد من محاسبته سانتظر حتى يسلم نفسه الطرف الاخر وبعدها لكل حدث حديث.
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