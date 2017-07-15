

نفى زعيم جماعة مسلحة بمحافظة تعز اليمنية خبر اعتقاله.

وقال غزوان المخلافي وهو زعيم جماعة مسلحة على صلة بحزب الإصلاح ان خبر اعتقاله غير صحيح.

واضاف بمنشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي :"اقول لكل من يقول ان غزوان القوا القبض عليه .

اقول له ان غزوان ضابط امن ورجل دوله مؤيد للشرعية ومقاتل بالميدان وعلى تواصل مع الشرعية والتحالف.

انا ساسلم نفسي لاثبت للجميع من هو البلطجي ومن هو المتمرد ومن هو رجل الدولة والقانون .

أبو العباس متمرد وداعشي وقاتل ولا بد من محاسبته سانتظر حتى يسلم نفسه الطرف الاخر وبعدها لكل حدث حديث.

المزيد في أخبار وتقارير غزوان المخلافي ينفي خبر اعتقاله ويصف ابو العباس بالداعشي نفى زعيم جماعة مسلحة بمحافظة تعز اليمنية خبر اعتقاله. وقال غزوان المخلافي وهو زعيم جماعة مسلحة على صلة بحزب الإصلاح ان خبر اعتقاله غير صحيح. واضاف بمنشور على صفحته عضو في المجلس الانتقالي : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة . وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لماذا طالب محامي المخلوع حزب المؤتمر بتسليم السلطة كاملة للحوثي شن محامي الرئيس اليمني السابق (المخلوع) علي صالح هجومًا قويًا على حزب المؤتمر الشعبي العام، داعيًا اياهم بنسليم السلطة كاملة إلى مليشيات الحوثي، حيث أتهم حزب