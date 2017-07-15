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عضو في المجلس الانتقالي : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة

السبت 15 يوليو 2017 11:24 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة .

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لملس"  إن المجلس الانتقالي الجنوبي  مشروع عملاق  وان إرادة الشعب لا تقهر " وأضاف ان التصعيد قادم وبخطوات واثقة ".

والأستاذ احمد حامد لملس يعد من ضمن أعضاء المجلس الذين كان لوجودهم تأثير كبير في الانطلاقة القوية للمجلس.

 

*من علي الهدياني


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