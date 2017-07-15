قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة .

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لملس" إن المجلس الانتقالي الجنوبي مشروع عملاق وان إرادة الشعب لا تقهر " وأضاف ان التصعيد قادم وبخطوات واثقة ".

والأستاذ احمد حامد لملس يعد من ضمن أعضاء المجلس الذين كان لوجودهم تأثير كبير في الانطلاقة القوية للمجلس.

*من علي الهدياني

المزيد في أخبار وتقارير غزوان المخلافي ينفي خبر اعتقاله ويصف ابو العباس بالداعشي نفى زعيم جماعة مسلحة بمحافظة تعز اليمنية خبر اعتقاله. وقال غزوان المخلافي وهو زعيم جماعة مسلحة على صلة بحزب الإصلاح ان خبر اعتقاله غير صحيح. واضاف بمنشور على صفحته عضو في المجلس الانتقالي : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ احمد حامد لملس ان هناك تصعيد ستشهده قادم الأيام وبخطوات وصفها بالواثقة . وفي تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل قال لماذا طالب محامي المخلوع حزب المؤتمر بتسليم السلطة كاملة للحوثي شن محامي الرئيس اليمني السابق (المخلوع) علي صالح هجومًا قويًا على حزب المؤتمر الشعبي العام، داعيًا اياهم بنسليم السلطة كاملة إلى مليشيات الحوثي، حيث أتهم حزب