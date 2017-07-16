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أخبار وتقارير

حصري وإنفراد : لقطات مصورة لواقعة سطو تعرض لها مصرف العمقي قبل شهر تكشف حقائق جديدة حول واقعة سطو البنك الاهلي بعدن

احد افراد العصابة وتبدو ملامحة واضحة -عدن الغد
الأحد 16 يوليو 2017 09:34 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

اظهرت لقطات تسجيل فيديو مصورة تحصلت عليها صحيفة "عدن الغد" من مصدر امني وتظهر لحظات عملية السطو التي تعرض لها فرع مصرف "العمقي" بمديرية الشيخ عثمان ان نفس العصابة التي ارتكبت واقعة السطو ضد مصرف العمقي هي نفس العصابة التي نفذت عملية السطو التي استهدفت البنك الاهلي يوم الخميس.
ويظهر التسجيل المصور الذي تحتفظ صحيفة "عدن الغد" بنسخة منه وتنشر صور مقتطعة له ملامح مطابقة لنفس ملامح الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو المنشور لواقعة السطو التي تعرض لها البنك الاهلي بمديرية المنصورة بعدن .
وبين الاشخاص الذين ظهروا في العمليتين شاب له ملامح مشابهة لفتاة وهي الصورة التي اثارت فرضية مشاركة فتاة في الهجومين المسلحين .
ونهبت العصابة في عملية السطو التي تعرض لها مصرف "العمقي" 40 مليون ريال بحسب مصادر عاملة في المصرف تحدثت لصحيفة "عدن الغد" يومها .
وفي الصور التي تنشرها صحيفة "عدن الغد" تظهر ملامح احد اعضاء العصابة بشكل كامل الامر الذي من شأنه ان يمكن السلطات الامنية من تعقب هويته في حال ماوجدت تحقيقات جادة بهذا الخصوص .
وبدأ واضحا ان نفس العصابة هي التي نفذت عملية السطو حيث تظهر نفس الملابس والاقنعة وحتى الخوذات في كلا العمليتين .

واثارت وقائع السطو المسلحة هذه صدمة وغضب في صفوف الشارع العام عقب سقوط جرحى ونهب مئات الملايين من الريالات في واقعة السطو التي تعرض لها مصرف "العمقي". 

وتتمتع شركة "العمقي" بحضور مصرفي هو الافضل في "عدن" ومحافظات الجنوب الاخرى وتعرضت لاعتداءات ارهابية عدة بسبب ازدهار نشاطها "المصرفي".


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تعليقات القراء
267651
[1] لابد من الحساب العسير والعسير جدا
الأحد 16 يوليو 2017
علي سالم البيض | المنصورة
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267651
[2] السلام على أهل السلام
الأحد 16 يوليو 2017
بومحمد | بلاد الله الواسيعة
جريمة كاملة الأركان واتوقع انة فلم مدبر من قبل لإدخال عدن في دوامة من الفوضى وحتما لن يكون ذلك الله يحفظ البلاد والعباد

267651
[3] صاحب الليمون
الأحد 16 يوليو 2017
الصبيحي | طورالباحه
طيب الصور واضحه وضوح الشمس وامن العاصمة المؤقتة وامنها لا يفعلون شيء- ايش منتظرين العصابة تجي الى عندهم تسلم نفسها كفاية اعلانات وبطولات زائفة حكومة فاشلة - مطار مقفول - مستشفيات حدث ولا حرج- مدارس بلا دراسة والطلاب لا تربية ولا تعليم واذا امتنحوا يغشون عسكر بدون ضبط ولا ربط كل واحد عامل نفسة رئيس كهرباء قام بن زغر بجهد ولكن هناك لوبي اما يتبع عفاش او يتبع الفانوس وبين الاثنين احترنا لاحول ولا قوة الا بالله ايوب طارش يقول من يبايعني بقلبي انا بياع --- وانا والكل يقول من يبايعني ببلدي انا بياع -- ادور بلد بدل بلدي اللي فيها الامن ضاع

267651
[4] خيانه
الأحد 16 يوليو 2017
المسعودي المياه | عدن
لن تهداء عدن والجنوب الا بطرد الامارات والسعوديه من اراضيها والا الله وحده يعلم مانحن قادمين عليه مستقبلا ماتعطينا هده الدول من اعانات بسيطه في يدها اليمنى تاخده مضاعف بيده اليسرى زائدا تخريب وفساد لكل شيئا جنوبي عدني فيجب طردهم متل ماطردو من جبوتي والا لن تقوم لنا قائمه وسنظل في حروب مستمره الى مالانهايه وفساد وسرقه وكال انواع الجرائم اطردوهم ياشعب الجنوب وعدن لترتاحو فهم اقدر خلق الله

267651
[5] ممكن
الأحد 16 يوليو 2017
يسلم | عدن
ممكن هذه الشئ لو كنا نعيش في بلد فيها دولة وحكومة مسوليين زي باقي دول العالم ولكن حتى مع ظهور هي الصور لن نستطيع الاجهزة الامنية من عمل اي شئ لانهالا تملك قاعدة بيانات والامكانيات دول من حيث اخذ البصمة وبعدها وبضعها على جهاز حاسوب فيها معلومات كافية عن معظم الاشخاص الذين لهم تهمة او حتى اشباة في جريمة من حيث مشاركة او معه معلومات اخف عنها مثل ما نراي في مسلسلات والافلام وكذلك متابعة الاقام تسلسلي في الاموال مسروقةوهنا نحب اشادة الى اجهرة امن عليها علامات استفهام هم كانوا في عهد مخلوع بعمل اما الان مجرد اسماء في كشف وزارة الداخلية ولاننساة غياب اجهزة الامن السياسي والقومي التي كانت جزء من نظام مخلوع اضافة الى قاميس او البصاصيين الذين منتشريين في كل مكان وكان يعمل في عهد مخلوع رفع اسماء مسافرين والواردين من كل محطات اكانت الباصات السياحي او فرازات النقل اضافة اسماء النزل في فنادق وعقال حارات كانوا عين الامن السياسي في رفع اسماء الذين يجرون الشقق او بيع وشراء المنازل ارن في حالة ةحدة هي احد يتعرف على صاحب صور ذو الوحة مكشوف ويعلم الاجهزة الامنية عنه هنا يتم الملاحقة ومتابعة

267651
[6] هل صحيح يا عدن الغد
الأحد 16 يوليو 2017
المحقق كونان | عدن
ان قوة امنية امس داهمت مديرية كريتر بالذات حي الخساف بما يعرف حي الكسارت وحي السلفادور وتم القبص على عصابة التي حاولت سرقة بنك عبدالعزبز وان من بين هولاء مجرميين اربعة نساء وهم مجموعة كبيرة تصل الى عشرة اشخاص ويتم ملاحقة باقي افراد عصابة

267651
[7] الحوثيين باسماء جنوبية
الأحد 16 يوليو 2017
عارف بانافع | عدن
الامن في عدن بقيادة شلال سيكشف هؤلاء الشرذمة الحقيرة وهذا صاحب الوجه المفتوح هو الفاتحة لهؤلاء الصعاليك. اما الحوثي الكلب القذر الذي يسب السعودية والامارات فعليه لعنة الله والناس اجمعين. معقول تطرد من حرروك من الحوثة لا مش معقول الا في حالة واحدة ان تكون حوثي نجس ذيل من ذيول ايران وكلب من كلاب عفاش انت يا كلب من نطردك من الجنوب وتذهب حيث عفاش وحوثتك الخونة السعودية وسيف العرب سلمان بن عبدالعزيز على رؤوسنا من فوق الامارات والشيخ خليفة واسد العرب محمد بن زايد على حباب عيوننا من داخل

267651
[8] لم يكن أفراد العصابة تبع البنك الأهلي كاشفين عن وجوههم فكيف عرفت انهم نفس العصابة ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد 16 يوليو 2017
غير صحيح ليس حصري ولا انفرادي شفاه في وقتها الف مرة ..!!!!! عيب الكذب يقلل من سمعت صاحب الموقع ....! | ماهوا هدفكم من التغطية على الجريمة الحالية في عرض
غير صحيح ليس انفرادي ولا حصري فقد اطلعنا عليه أكثر من ألف مرة فليش الكذب عيب يقلل من سمعت الموقع ومن يديرة ..؟؟؟؟ ماهوا هدفكم من إثارة موضوع تم الحديث عنه في حينها وتجاهلكم للجريمة الحالية والتغطية على فضيحة ألوية الحشد الرئاسي ..؟؟؟ ثم إن أعضاء جريمة السطو على البنك الأهلي لم يظهر في الصور اس وجه مكشوف ..!!!! فكيف عرفتم انهم نفس العصابة ..؟؟؟؟؟؟؟ علي أي أساس حددت انهم نفس العصابة ...؟؟؟؟ ولماذا كان تعليقكم في عرض الخبر في حينها على هذة الواقعة يختلف ....؟؟؟؟؟ طالما كانت لديكم هذا المعلومات التى من شأنها خدمة استتابت الأمن لماذا اخفيتوها في حينها ولم تنورونا بها ..؟؟؟؟؟؟ لم يكن أي من أعضاء العصابة تبع ألوية الحشد الرئاسي التى اقتحمت البنك الأهلي لم يكن أي منهم كاشف عن وجهة وحتى حضراتكم في عرض الصور لم يكن ذلك .فكيف عرفتم حاليا انهم نفس الأشخاص ولماذا لم تضعوا الصور لنفس الوجة للمقارنة والمصداقية التى تتميزون بها عن باقي صحف التنظيم الإصلاحي العفاشي الدنبوعي ...؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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