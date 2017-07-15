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لماذا طالب محامي المخلوع حزب المؤتمر بتسليم السلطة كاملة للحوثي

المحامي محمد مهدي المسوري
السبت 15 يوليو 2017 07:42 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

شن محامي الرئيس اليمني السابق (المخلوع) علي صالح هجومًا قويًا على حزب المؤتمر الشعبي العام، داعيًا اياهم بنسليم السلطة كاملة إلى مليشيات الحوثي، حيث أتهم حزب المؤتمر بالإذعان لمليشيا الحوثي.

وقال محامي الرئيس اليمني المخلوع (صالح)، محمد المسوري  في منشور له على صفحته على الفيس بوك :"أمانه ما نفلتكم.. إلا لما تفلتوهم أو تفلتوا منهم.. أسواء تحالف في تاريخ البشرية.. مع أسواء حليف في تاريخ الكون".

وهاجم المسوري حزب المؤتمر بسبب تحالفهم مع مليشيات الحوثيين، مشيراً لهم أن الحوثيين لا عهد لهم ولا أمان، وأنهم لا يصدقون في شيء على الإطلاق.

وأشار المحامي محمد إلى أن كل ما يفعله حزب المؤتمر من أجل تحالفهم مع الحوثيين لن يثمر بشيء قالاً :"ولن يصدقوا .. مهما ضحيتم لأجلهم، مطالبًا من حزبه المؤتمريون أن يصبوا جهدهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، حيث قال :"حاولوا تضحوا لأجل الوطن والشعب.. وتتركوا لهم السلطة وتبقوا معارضة".

وطالب المحامي محمد مهدي المسوري إلى تسليم السلطة في صنعاء والمحافظات القابعة تحت سيطرة الانقلاب الى مليشيا التمرد الحوثية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد الصراع المتفجر بين المؤتمر والحوثي على السلطة والثروة في مناطق الانقلاب، وهو ما يعبر عنه بوضوح الهجوم الإعلامي المتبادل بين الطرفين.


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لماذا طالب محامي المخلوع حزب المؤتمر بتسليم السلطة كاملة للحوثي
شن محامي الرئيس اليمني السابق (المخلوع) علي صالح هجومًا قويًا على حزب المؤتمر الشعبي العام، داعيًا اياهم بنسليم السلطة كاملة إلى مليشيات الحوثي، حيث أتهم حزب
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