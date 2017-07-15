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لقاء يجمع بين شلال وبن دغر هو الأول منذ أشهر

صورة من اللقاء يوم السبت -سبأ
السبت 15 يوليو 2017 07:07 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

جمع لقاء ضم مدير امن عدن شلال علي شايع برئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر وهو الأول من نوعه منذ أشهر.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد ضم اللقاء بن دغر وشايع ونائب مدير الأمن ابوبكر جبر في قصر معاشيق بعدن.

وامتنع لأشهر "شلال علي شايع" عن حضور إي اجتماع لحكومة بن دغر وتحديدا منذ إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي والفترة التي سبقت الاقالة .

وقالت الوكالة ان بن دغر  استمع من مدير الأمن إلى تقرير مفصل عن العملية الإجرامية التي نفذتها مجموعة خارجة عن النظام والقانون باقتحام فرع البنك الاهلي بالمنصورة والاعتداء على الموظفين وإصابة مدير عام البنك وموظف آخر.

 

وشدد رئيس الوزراء على سرعة إلقاء القبض على العصابة الإجرامية وتسليمها للعدالة لتنال العقاب اللازم والرادع لمثل هذا الأعمال التي لا تمس لدينا الاسلامي بصلة ولا لأخلاق المجتمع اليمني وهي اعمال ينبذها كل أطياف المجتمع.

 

وأشاد رئيس الوزراء بجهود إدارة أمن عدن ومديرها اللواء شلال على ما يبذلونه في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن حاثاً على مضاعفة الجهود.

 

وقال رئيس الوزراء لقد تحسن الأمن في عدن مما كان عليه في السابق وأن العمليات التي شهدتها عدن مؤخراً ستواجه بكل عزم وحزم من قبل رجال الأمن وسوف تنتهي قريباً وسينعم كل المواطنين بالأمن والامان.. مشيراً إلى ضرورة ضبط حمل السلاح واتخاذ إجراءات أمنية مشددة

 

من جهته أكد مدير أمن عدن اللواء شلال أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في عدن والذي حظي بدعم من فخامة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.


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لقاء يجمع بين شلال وبن دغر هو الأول منذ أشهر
جمع لقاء ضم مدير امن عدن شلال علي شايع برئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر وهو الأول من نوعه منذ أشهر. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد ضم اللقاء بن دغر وشايع




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