طائرة أممية تحمل لقاحات تصل مطار صنعاء

وصلت صباح اليوم السبت إلى مطار صنعاء الدولي طائرة شحن طبية تابعة للأمم المتحدة تحمل لقاحات استعداداً لحملة التحصين الموسع في عموم محافظات الجمهورية.

وقال مصدر ملاحي في المطار أن طائرة شحن إغاثية تابعة لمنظمة (اليونسيف) التابعة للأمم المتحدة للطفولة وصلت صباح اليوم إلى مدرج المطار تحمل قرابة 327 ألف و 690 جرعة لقاح خماسي إضافة إلى مليون و92 ألف جرعة لقاح الروتا و545 ألف و600جرعة من لقاح الحصبة وثلاثة ملايين و294 ألف جرعة من لقاح الشلل الفموي.

ومن المقرر أن تجري المنظمة خلال الأيام القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية ومنظمات محلية أخرى حملة تطعيم شاملة للأطفال من عدة أوبئة منتشرة في عموم محافظات اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير لماذا طالب محامي المخلوع حزب المؤتمر بتسليم السلطة كاملة للحوثي شن محامي الرئيس اليمني السابق (المخلوع) علي صالح هجومًا قويًا على حزب المؤتمر الشعبي العام، داعيًا اياهم بنسليم السلطة كاملة إلى مليشيات الحوثي، حيث أتهم حزب توكل كرمان تهاجم السلفيين وتتهم السعودية والإمارات بدعم (الإرهاب) هاجمت الناشطة اليمنية توكل كرمان دولتي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة واتهمتهما بدعم "الارهاب" عبر دعم "التيار السلفي" معتبره ذلك (بابا عظيما لقاء يجمع بين شلال وبن دغر هو الأول منذ أشهر جمع لقاء ضم مدير امن عدن شلال علي شايع برئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر وهو الأول من نوعه منذ أشهر. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد ضم اللقاء بن دغر وشايع