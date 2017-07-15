بن دغر: اصلحنا كهرباء عدن ولدينا مشروع ضخم للمياه والصرف الصحي ونعد بإصلاح قطاع الأمن

بن دغر في كلمة له القاها بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ان حكومته اصلحت قطاع الكهرباء في عدن وانها تستعد لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي.

وقال بن دغر في كلمة له القاها بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن ان إدارته ستمول مشروع ضخم للمياه في عدن خلال الاشهر القادمة.

ووعد بن دغر بالاهتمام بالاوضاع العامة في عدن ومحاربة الإرهاب.

واعترف بن دغر بوجود اختلالات امنية واعدا بمتابعة الجناة في واقعة السطو على البنك الاهلي بمديرية المنصورة بعدن.

وقال بن دغر،ان الامن لن يستبب الا في حال وجود منظومة امنية واحدة ومتكاملة .

ووجه بن دغر انتقادات لزعماء الميليشيات المسلحة في عدن متهما قياداتها في عدن انها تقف امام محاولات اصلاح الوضع الامني.

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