بن دغر: اصلحنا كهرباء عدن ولدينا مشروع ضخم للمياه والصرف الصحي ونعد بإصلاح قطاع الأمن
بن دغر في كلمة له القاها بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن
السبت 15 يوليو 2017 12:52 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ان حكومته اصلحت قطاع الكهرباء في عدن وانها تستعد لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي.
وقال بن دغر في كلمة له القاها بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن ان إدارته ستمول مشروع ضخم للمياه في عدن خلال الاشهر القادمة.
ووعد بن دغر بالاهتمام بالاوضاع العامة في عدن ومحاربة الإرهاب.
واعترف بن دغر بوجود اختلالات امنية واعدا بمتابعة الجناة في واقعة السطو على البنك الاهلي بمديرية المنصورة بعدن.
وقال بن دغر،ان الامن لن يستبب الا في حال وجود منظومة امنية واحدة ومتكاملة .
ووجه بن دغر انتقادات لزعماء الميليشيات المسلحة في عدن متهما قياداتها في عدن انها تقف امام محاولات اصلاح الوضع الامني.
تعليقات القراء
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[1] منافق متملق
السبت 15 يوليو 2017
محمد الحضرمي | حضرموت
اولا مثل هذا اليوم كا بن عهر عند عفاش والدليل خطبة عفاش في اهالي تعز عندما قال حددنا لكم منفذ واحد بدلا من عدة منافذ في 1994 علما ان بن دغر من الهاربين عام 1994م وهنا يشتمه عفاش ولكنه ساكت لانه بلا كرامه وشهامه ودم منبطح مثل نفاخ الطين ثانيا : اين انت من عدن لقد وقفت ضد عدن قطعت عليها الخدمات الكهربا المياه الصرف الصحفي نظافة الشوارع كل الامراض التي انتشرت في عدن هي من اعفالك ربنا ينتقم منك جعلك مشلول في بقية حايتك يامجرم ثاثا انت سبب الازمات وهذه توصية عفاش لانه هو من دسك في الشرعية لكي تعطل كل شي رابعا الجنوب قادم سوف نحاسبك على افاعلك بداء من السحل في شبام الى هذا اليوم اللهم اخذه اخذ عزيز مقتر الله ارنا فيه يوم كيوم فرعون وهامان وعاد اللهم جبس الدم في عروقه
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[2] من لايشكر الناس لايشكر الله
السبت 15 يوليو 2017
شذى مجبوب رستم خان | حورمكسر
بصراحه برغم انني اشاهد في صغحات التواصل الأجتماعي سب وشتم لهذا الرجل الا أن الواقع يفول أن هذا الرجل يشتغل بصمت .. بينما شاهدت تطبيل ومدح لأخرين لم يقدمو شيء
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[3] فن التودد هو الخداع
السبت 15 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
اربح الناس سهما في هذه الحياة أقدرهم على اصطناع الملق وتلون الوجه . 0
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[4] من الجمود الى "على مسيري"!
السبت 15 يوليو 2017
نجيب الخميسي | عدن
بعد الجمود الكلي، بدأت الحكومة تتحرك نوعا ما ببطء.. ومع ذلك يظل الحكم عليها بانها حكومة فاشلة بامتياز.. لو بقينا نتتبع اصلاحاتها وتنفيذ وعودها فان الميزانيات الجبارة ستستمر تملأ جيوب النافدين اولا، وما فاض من تلك الجيوب هو ما سيصرف على هذه المشاريع .. وهذا الامر سيزيد معاناة الناس ويدفع البعض لممارسة التطرف باسم الدين وباسم الوطنية.. الحكومة مشلولة اداريا.. المسألة مسألة قدرات وعدم توفر كوادر تشغر مناصبها الطبيعية وتعمل على ارض الميدان.. مالم تنقِ الحكومة نفسها ومرافقها من معايير المناطقية التي تفرضها دوما "المؤسسة الرئاسية" فلن تبقَ هذه الحكومة الا "مشلولة معاقة".. الحكومة لا تستحق الشكر على شيء.. مافعلته يعد القليل مما كان ينبغي تنفيذه.. كما انها لم تنجح في تبديد ضباب الفوضى والفساد والانفلات الامني.. حكومة ترى امام عينيها كيف تتحول مراكز الشرطة الى محلات تجارية وتقتحم المجموعات المسلحة البنوك الاهلية وتقف عاجزة اولا وبعدها محتارة، فالاجدر بها تقديم استقالتها طوعا لولي امرها ..
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[5] اي تحسن تتكلم عليه و البلاد لا زالت بجحر الحمار
السبت 15 يوليو 2017
جسار الجنوبي | عدن
فاقد الشيء لا يعطيه انت آخر من يتحدث عن تحسن الأوضاع لأنك و الكل يعلم بأنك أكثر المعرقلين و ما طرأ من تحسن طفيف هو بعد فضيحتكم من قبل ولد الشيخ الذي كشف فساد حكومتك و الانقلابيين في إدارة شؤون البلاد.
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[6] الى المعلق محمد الحضرمي
السبت 15 يوليو 2017
احمد | حضرموت
شوف يا انك حمار رسمي او تسوي نفسك حمار او عشت في زريبة حمير سوي ربع ماسواه بن دغر بعدين تكلم ياحمار
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها