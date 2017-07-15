يحدث الان : حفل خطابي وفني في الذكرى الثانية لتحرير عدن

أدرك أن حديثي اليوم قد يثير غضباً عند البعض، ولكني مقتنع أنه بعد مرور أكثر من 30 شهرا على استيلاء جماعة
خلال نصف قرن من الزمن في جنوبنا الحبيب تمت ممارسات تحت اسم الثورة والاستقلال ثم تحولت إلى ثورة إستغلال (
الكتابة عن الآخرين بواقعية وفي اطار النقد البناء صفة لا يتحلى بها إلا قلة من الصحفيين والكتابة المرموقين،
هل اعتقد أحدكم من قبل أن أغنية ما، بإمكانها أن تبث الأمل في إنقاذ وطن ما، يعاني من ديون تبلغ نحو 70 مليار
هذي البلاد.. يا أما فيها (مس شيطاني) أو (سحر) .. أو داخلها (جني) – والعياذ بالله.. ماشي راضي يخرج على سهل الا اذا
لم تكن عملية السطو على فرع البنك الأهلي بمنطقة عبدالعزيز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن سوى فيلم أراد من
معروف مرارة أعياد الغربة ( الليلة العيد وأنا من بلادي بعيد ) منقوصة الفرحة ومؤججة للأشجان تمتزج فيها لحظات
اليوم سأحدثكم عن حقيقة العناء والمعاناة التي تعرضت لها أنا شخصيا سعيد الحسيني من حكومة بن دغر, وأيقنت تماما
في سياق مخطط (حدود الدم) الساري على عدد من بلاد العرب ومنها هذه البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير 2011م، وانطلقت من
حقيقة اجد نفسي في بعض الحالات أشفق اشفاقا عظيما للمألات المكشوفة والمفضوحة التي يجد البعض ذاته "المريضة" قد
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها