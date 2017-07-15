يحدث الان : حفل خطابي وفني في الذكرى الثانية لتحرير عدن

مقالات الرأي

مصطفى أحمد النعمان اليمن:أغلاق الملف أدرك أن حديثي اليوم قد يثير غضباً عند البعض، ولكني مقتنع أنه بعد مرور أكثر من 30 شهرا على استيلاء جماعة

ناصر علي بن سبعة نحن بحاجة إلى قادة حكماء وليس لقادة زعماء .. خلال نصف قرن من الزمن في جنوبنا الحبيب تمت ممارسات تحت اسم الثورة والاستقلال ثم تحولت إلى ثورة إستغلال (

جمال حيدرة الحقيقة غائبة الكتابة عن الآخرين بواقعية وفي اطار النقد البناء صفة لا يتحلى بها إلا قلة من الصحفيين والكتابة المرموقين،

سامي الكاف "ديسباسيتو" أغنية حب جميلة تحطم قوالب اللا معقول و تكسر حاجز التوقعات هل اعتقد أحدكم من قبل أن أغنية ما، بإمكانها أن تبث الأمل في إنقاذ وطن ما، يعاني من ديون تبلغ نحو 70 مليار

عبدان دهيس وين الزيادة حقت المتقاعدين يا حكومة..؟! هذي البلاد.. يا أما فيها (مس شيطاني) أو (سحر) .. أو داخلها (جني) – والعياذ بالله.. ماشي راضي يخرج على سهل الا اذا

محمد فضل مرشد عملية البنك الأهلي.. فيلم إجرامي سيضع خاتمته أمن عدن لم تكن عملية السطو على فرع البنك الأهلي بمنطقة عبدالعزيز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن سوى فيلم أراد من

صلاح الطفي كل عام وأنتم بخير وعودة إلى الأوطان معروف مرارة أعياد الغربة ( الليلة العيد وأنا من بلادي بعيد ) منقوصة الفرحة ومؤججة للأشجان تمتزج فيها لحظات

سعيد الحسيني حكومة بن دغر لا مكان فيها للشرفاء !! اليوم سأحدثكم عن حقيقة العناء والمعاناة التي تعرضت لها أنا شخصيا سعيد الحسيني من حكومة بن دغر, وأيقنت تماما

نجيب محمد يابلي الفوضى الخلاقة تأخذ بعدا خسيسا في عملية عبد العزيز عبد الولي في سياق مخطط (حدود الدم) الساري على عدد من بلاد العرب ومنها هذه البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير 2011م، وانطلقت من