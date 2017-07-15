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أخبار وتقارير

يحدث الان : حفل خطابي وفني في الذكرى الثانية لتحرير عدن

من الحفل
السبت 15 يوليو 2017 12:42 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:


أقيم صباح يوم السبت حفل فني وخطابي بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن.


واقيم الاحتفال بمشاركة المئات من الشخصيات الإجتماعية والمسؤولين بقاعة الاتحادية بقصر معاشيق .
وشارك في الاحتفال عدد من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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