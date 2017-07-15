ماذا جرى للواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى

تقرير / ميثاق عبده سعيد الصبيحي

اللواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى يعد من أوائل القوات العسكرية التي وقفت مع الرئيس عبدربه منصور هادي وأعلنت منذ الوهلة الأولى مساندة استعادة الشرعية من قبضة الانقلابيين .

وحاليا تتبع القوة المتواجدة بمحافظة سقطرى المنطقة العسكرية الثانية بقيادة قائد المنطقة العميد ركن فرج سالمين البحسني، والتي تضم أكثر من خمسة الف من جنود ومستجدين وضباط بمختلف الرتب العسكرية.

إيقاف المرتبات

ورغم ما سلف من دور وطني لمنتسبي اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى إلا أنهم يعانون اليوم من حرمانهم مرتباتهم، وقد وجهوا عدة شكاوى ومناشدات إلى الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقيادة التحالف العربي في اليمن بصرف مرتباتهم أسوة بالمناطق العسكرية التي تم صرف مرتبات شهري يناير وفبراير وبحسب الشكوى التي رفعها عسكريون ومنتسبين ومستجدين تابعون للواء الأول مشاة برفع الظلم الذي حملوه قائد المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ محافظة حضرموت العميد فرج سالمين البحسني ورئيس لجنة صرف المرتبات وزير الثروة السمكية فهد سليم كفائن وقائد اللواء الأول مشاة العميد أحمد الصوفي والذي وصفوه بالمتعمد والتلاعب من قبلهم بحقوق منتسبي اللواء والقوة المتواجدة بمحافظة سقطرى بمباشرة صرف مرتباتهم حين نفذ صبرهم من تلك المبررات والمخارج والأعذار الذي يلتمسها القيادة المسؤولة عن اللواء الأول مشاة بحري ومتابعة لجنة الصرف بمباشرة العمل في الصرف في القريب العاجل.

إهمال متعمد لحماة جزيرة سقطرى

ووصف منتسبو اللواء المبررات التي يتخذها قائد المنطقة العسكرية الثانية ورئيس لجنة الصرف فهد كفائن بالأعذار الواهية والمبررات والمواعيد العرقوبية بحق القوة العسكرية بسقطرى حيث يقولون ان ان الطائرة التي تحمل مرتبات القوة العسكرية بسقطرى هي العائق الرئيسي في تأخر المرتبات وعدم القدرة في اتخاذ وسيلة أخرى وتوصيلها إليهم .

مصادر عسكرية بمحافظة سقطرى أكدت أن مطار سيئون ومطار الريان بحضرموت تحت سيطرة الحكومة الشرعية وأن حركة الطيران الجوية مستمرة بل هذه مبررات يتم تداولها منذ صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة وغيرها من العسكرية التي باشرت الصرف, رغم مكانة القوة العسكرية وحماة سقطرى ومكان تواجدها الاستراتيجي لماذا هذا الاجحاف والإهمال بحقوقهم؟.

دعوات للقيادة السياسية

وبعد أن عبر منتسبو اللواء مشاه عن أسفهم الشديد بالصمت المريب من قبل القيادة السياسية والعسكرية وقيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية بالتغاضي لما يجرى للواء الأول مشاة وتناسيهم في النظر وتلمس للمظلومية التي تحل بهم .

وقال منتسبو اللواء لقد بلغ السيل الزبا ونفذ الصبر الذي انتظرناه منذ أكثر من ثلاثة شهور دون الرجوع من قبل الحكومة الشرعية بمرجعيات الحقوق الذي كفلها الدستور والقانون .

ودعا منتسبي القوة اللواء الأول مشاة التمثل في العساكر القدامى بمختلف رتبهم والمستجدين الذي تم الإشراف على تجنيدهم والتحاقهم باللواء بتوصية من دولة الإمارات العربية الشقيقة بسرعة صرف مرتباتهم الذي يتعمدون عليها كمدخل لحياة معيشتهم.

المزيد في أخبار وتقارير تحركات أممية لإخلاء ميناء الحديدة بدأ المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف اليمنية بهدف الاتفاق على خطة انسحاب الانقلابيين من ميناء الحديدة لتحقيق ماذا جرى للواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى تقرير / ميثاق عبده سعيد الصبيحي اللواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى يعد من أوائل القوات العسكرية التي وقفت مع الرئيس عبدربه منصور هادي وأعلنت منذ الوهلة الأولى مقتل وإصابة مواطنان جراء استهداف شاحنتهم بمديرية قعطبة بالضالع قتل مواطن وأصيب آخر اليوم بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد " ان الميليشيات الانقلابية

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