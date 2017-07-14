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مقتل وإصابة مواطنان جراء استهداف شاحنتهم بمديرية قعطبة بالضالع

الجمعة 14 يوليو 2017 10:31 مساءً
عدن الغد /خاص:

قتل مواطن وأصيب آخر اليوم بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد " ان الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل ناصة اطلقت النار على سائق شاحنة ومرافقه اثناء توقفهما على الخط العام في قرية يعيس بمنطقة مريس، نتيجة عطب في الشاحنة.

واضافت انه اثناء توقف الشاحنة اضطراريا، خرج السائق ومرافقه لإصلاح العطب لكن الميليشيات أستهدفتهم بسلاح خفيف ومتوسط ما ادى الى مقتل السائق واصابة المرافق الذي نقل الى مشفى قريب.

ونفذت الميليشيات الانقلابية المتمركزة على التلال المحاذية لمريس عمليات قنص واستهداف مباشر للمارة منذ اكثر من عامين، ابرزها استهداف حافلة نقل كبيرة مطلع العام الجاري ما أدى الى مقتل 5 مسافرين واصابة اخرين بينهم نساء واطفال.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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