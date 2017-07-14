قتل مواطن وأصيب آخر اليوم بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد " ان الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل ناصة اطلقت النار على سائق شاحنة ومرافقه اثناء توقفهما على الخط العام في قرية يعيس بمنطقة مريس، نتيجة عطب في الشاحنة.

واضافت انه اثناء توقف الشاحنة اضطراريا، خرج السائق ومرافقه لإصلاح العطب لكن الميليشيات أستهدفتهم بسلاح خفيف ومتوسط ما ادى الى مقتل السائق واصابة المرافق الذي نقل الى مشفى قريب.

ونفذت الميليشيات الانقلابية المتمركزة على التلال المحاذية لمريس عمليات قنص واستهداف مباشر للمارة منذ اكثر من عامين، ابرزها استهداف حافلة نقل كبيرة مطلع العام الجاري ما أدى الى مقتل 5 مسافرين واصابة اخرين بينهم نساء واطفال.

المزيد في أخبار وتقارير ماذا جرى للواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى تقرير / ميثاق عبده سعيد الصبيحي اللواء الأول مشاة بحري بمحافظة سقطرى يعد من أوائل القوات العسكرية التي وقفت مع الرئيس عبدربه منصور هادي وأعلنت منذ الوهلة الأولى مقتل وإصابة مواطنان جراء استهداف شاحنتهم بمديرية قعطبة بالضالع قتل مواطن وأصيب آخر اليوم بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد " ان الميليشيات الانقلابية قاد بها متشددون عمليات إرهابية، وتمثّل مظهرًا سيئًا في المدينة. لماذا لا تحظر قوات الأمن الدراجات النارية في عدن؟ شكّل وجود الدراجات النارية في مدينة عدن الجنوبية، أحد أبرز أفرازات الحرب الأخيرة وأكثرها ضررًا من الناحية الأمنية والأجتماعية إلى جانب حمل السلاح، لكن متابعون