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وفاة معتقل بسجن الامن السياسي بمأرب

الجمعة 14 يوليو 2017 09:44 مساءً
مأرب ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر امنية بمحافظة مارب شمال اليمن ان معتقلا توفي يوم الجمعة داخل زنزانته بسجن الامن السياسي .

وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فقد توفي محمد العودري خلال اعتقاله بسجن الامن السياسي.

واشارت المصادر الى ان العودري يعتقل ضمن العشرات من الاشخاص الذين يتم اعتقالهم في مأرب من قبل عناصر حزب الاصلاح .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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