وفاة معتقل بسجن الامن السياسي بمأرب
الجمعة 14 يوليو 2017 09:44 مساءً
مأرب ((عدن الغد)) خاص:
مأرب ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر امنية بمحافظة مارب شمال اليمن ان معتقلا توفي يوم الجمعة داخل زنزانته بسجن الامن السياسي .
وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فقد توفي محمد العودري خلال اعتقاله بسجن الامن السياسي.
واشارت المصادر الى ان العودري يعتقل ضمن العشرات من الاشخاص الذين يتم اعتقالهم في مأرب من قبل عناصر حزب الاصلاح .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها