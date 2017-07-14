أخر تطورات التحقيق في واقعة السطو المسلحة على البنك الأهلي بعدن

قال مدير البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب انه لم يبلغ حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة عن إي جديد فيما يخص واقعة السطو المسلحة التي تعرض لها فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن .

وقال "حلبوب" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من البحث الجنائي وادارة الأمن وكافة التشكيلات الأمنية الأخرى زارت البنك الذي تعرض لعملية السطو وباشرت التحقيق في الواقعة .

ونفى "حلبوب" ان يكون هنالك موقفون في هذه القضية مؤكدا ان ادارته تتابع القضية .

وأوضح ان إدارة البنك قامت بانزال كافة التسجيلات الخاصة بالعملية وسلمتها السلطات الأمنية .

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