بدء إزالة الكثبان الرملية من طريق عدن ابين

بدأت اعمال إزالة الكثبان الرملية من الطريق الدولي والرابط بين محافظة عدن ومحافظة ابين .

وقال مسافرون ان اعمال الإزالة قد بدأت يوم الخميس لإزالة هذه الكثبان الرملية التي تغطي أجزاء كبيرة من الخط .

وكان مسافرون طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحرك وإزالة الكثبان الرملية من الطريق كونها تسببت في الكثير من الحوادث المرورية .

* من ابوبكر زعبل

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