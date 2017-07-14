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نائب وزير النفط يطلع على نشاط مكتب النفط بساحل حضرموت وهيئة المساحة الجيولوجية

جانب من الزيارة
الجمعة 14 يوليو 2017 06:18 مساءً
حضرموت (عدن الغد)خاص:

في سياق الخطة المنهجية والزيارات المكثفة الذي يقوم بها حاليا الاخ  نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي لجميع مفاصل القطاعات النفطية لوادي المسيلة والمكاتب الإدارية التابعة لوزارة النفط في محافظة حضرموت.

التقي الدكتور/ سعيد سليمان الشماسي نائب وزير النفط والمعادن بالمكلا صباح هذا اليوم قيادات مكتب وزارة النفط والمعادن ساحل حضرموت وهيئة المساحة الجيولوجية حيث قام بجوله استطلاعيه وتفقد سير العمل فيها واستمع لمعاناة الموظفين التي باتت حقوقهم مهمشة طيلة السنوات الماضية وحجم الصعبات والعراقيل التي رافقت عملهم الميداني والإداري في ظل القيادة السابقة.

ولفت في حديثه  ان هناك جهود تبذل  للعمل على تحسين أوضاع العاملين بمكتب الوزارة والهيئات ومتابعة حقوق كافة العاملين وفق المصلحة العليا  ، موضحا بان زيارته هذه هي اول زيارة لمحافظه حضرموت بعد توليه منصب نائب وزير النفط  مبينا ان الوزارة ستقوم بالإشراف والإدارة المباشرة لجميع المرافق النفطية تحت خطط ودارسات دقيقه وشفافة بعقول خبراء دوليين ومحللين لنهوض بالتنمية النفطية لأعلى مستوياتها

 

 

وفي ختام الزيارة اعرب الدكتور سعيد الشماسي عن شكره و امتنانه  للقيادة السياسية المتمثلة بفخامة الأخ/ عبدربه منصور هادي رئيس  الجمهورية و اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظه حضرموت لتفهمهم صعوبة مفردات المرحلة الحالية و وقوفهم على متطلبات المراحل القادمة .

* من محمد البيتي

 


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