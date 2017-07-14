نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة.

وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال قوة أمنية للقيادي في تنظيم القاعدة "عرفات الشاعر" في مدينة عزان لا أساس له من الصحة .

مؤكداً ان مدينة عزان خالية تماماً من أي قوات أمنية ومن أي عناصر إرهابية منذُ منتصف العام الماضي 2016م.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم الإنجرار خلف الشائعات.

المزيد في أخبار وتقارير حكومة هادي في عدن ستستقبل اموال جديدة كشف مصدر يعمل في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، في طريقها إليهم، طُبعت مؤخراً من قبل قوات موالية لهادي بباب المندب تنفي وقوع كمين لمرتبات نفت قيادة قوات عسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي بباب المندب صحة انباء صحفية تحدثت عن وقوع كمين مسلح لقوة عسكرية كانت تقوم بنقل مرتبات جنود في الجبهة . واصدرت مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال