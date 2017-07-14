معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز
الجمعة 14 يوليو 2017 12:44 مساءً
تعز((عدن الغد) خاص:
تعز((عدن الغد) خاص:
اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز.
وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون القيادي "غزوان المخلافي" والمقرب من حزب الاصلاح ومسلحين يتبعون رجل الدين ابو العباس.
واندلعت المواجهات بشارع التحرير الاسفل قبل ان تمتد الى شارع جمال .
وقال شاهد عيان لمحرر غرفة اخبار صحيفة "عدن الغد" ان السنة اللهب اندلعت بطقم عسكري وان منزل واحد على الاقل احترق في المواجهات .
والتزم المواطنون مساكنهم في حين تواصلت المواجهات المسلحة .
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