مقتل مدني بتبادل لاطلاق نار بين مسلحين من الاصلاح وسلفيين بتعز

صورة من موقع اطلاق النار صباح يوم الجمعة بتعز

قال شهود عيان ان مدنيا واحدا قتل يوم الجمعة اثر تبادل لاطلاق نار بين مسلحين يتبعون حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس السلفية .

وبحسب الشهود لعدن الغد فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين جماعة "غزوان المخلافي" المحسوب على حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس.

ووقع الاشتباك بشارع التحرير الاسفل واسفر عن مصرع مواطن كان يقود دراجة نارية

المزيد في أخبار وتقارير مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال صحيفة دولية مقربة من الإخوان تلمح الى بدء التقارب مع (الحوثي وصالح) قالت صحيفة لندنية مقربة من “الاخوان المسلمين” إن الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في الخليج العربي أسهمت في خذلان القضية اليمنية التي كانت محور نشاط معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز. وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون