مقتل مدني بتبادل لاطلاق نار بين مسلحين من الاصلاح وسلفيين بتعز
صورة من موقع اطلاق النار صباح يوم الجمعة بتعز
الجمعة 14 يوليو 2017 11:26 صباحاً
تعز((عدن الغد) خاص:
تعز((عدن الغد) خاص:
قال شهود عيان ان مدنيا واحدا قتل يوم الجمعة اثر تبادل لاطلاق نار بين مسلحين يتبعون حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس السلفية .
وبحسب الشهود لعدن الغد فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين جماعة "غزوان المخلافي" المحسوب على حزب الاصلاح واخرين من جماعة ابو العباس.
ووقع الاشتباك بشارع التحرير الاسفل واسفر عن مصرع مواطن كان يقود دراجة نارية
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