هل شاركت فتيات في عملية السطو الاخيرة بعدن ؟

تظهر بعض الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة خاصة بالبنك ملامح فتاة بين المشاركين .

اثارت صور تداولها نشطاء محليون من عدن لأفراد من عصابة مسلحة قامت بعملية سطو مسلحة واستهدفت بنك احتمالية ان يكون بين المشاركين في عملية السطو "فتيات".

وتظهر بعض الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة خاصة بالبنك ملامح فتاة بين المشاركين .

وهاجم مسلحون هم افراد عصابة البنك الاهلي اليمني بعدن وهو بنك حكومي في محاولة للسطو عليه لكنهم فشلوا في ذلك .

ولم تصدر الشرطة توضيحا بخصوص هذا الهجوم الا انه وفي حال ثبت مشاركة فتيات في هذا الهجوم المسلح فإنه سيكون اشارة واضحة على التحول الكبير في العمليات الاجرامية بعدن.

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