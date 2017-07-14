الشرطة بالتواهي توقف افراد اسرة ناشط حقوقي وسط اتهامات بالعلمانية

اوقفت شرطة التواهي بعدن يوم الخميس اثنين من افراد اسرة ناشط حقوقي بعدن وسط حديث لنشطاء حقوقيين ان الشرطة وجهت للناشط اتهاما بالعلمانية.

وبدأت القصة حينما قامت شرطة التواهي بضبط والد الناشط الحقوقي اسحاق غلام واخاه الاصغر وقامت بايداعهما السجن .

وقال نشطاء محليون على صلة بغلام ان واقعة الاعتقال تأتي بهدف القاء القبض عليه عقب قيام نشطاء بتوجيه اتهامات له بانه "علماني" وهو الاتهام الاغرب من نوعه.

واجرت صحيفة "عدن الغد" اتصالا بمدير قسم شرطة التواهي العقيد نبيل عامر الذي نفى ان تكون واقعة تتبع غلام واستدعائه لها صلة بالعلمانية .

وقال "عامر" ان القضية متصلة باتهامات لغلام فيما يخص نزاع بينه وبين ناشطات اخريات وليس له صلة باي اتهامات بخصوص أي "علمانية".

المزيد في أخبار وتقارير مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال صحيفة دولية مقربة من الإخوان تلمح الى بدء التقارب مع (الحوثي وصالح) قالت صحيفة لندنية مقربة من “الاخوان المسلمين” إن الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في الخليج العربي أسهمت في خذلان القضية اليمنية التي كانت محور نشاط معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز. وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون