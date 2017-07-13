بن دغر يقول انه اوفى بوعده فيما يخص اصلاح قطاع كهرباء عدن

قال رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر انه اوفى بوعده فيما يخص احداث اصلاحات بقطاع الكهرباء بعدن .

واكد بن دغر في تصريح صحفي له مساء يوم الخميس وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان قطاع الكهرباء شهد اصلاحا هو الافضل منذ سنوات .

واضاف بالقول :" وعدنا ياعدن وها نحن نفي بوعدنا .. فإن لم يكن كل الصيف بارداً فإنه إبتداً من الأمس أقل حرارة.. ست ساعات إضاءة وساعتين طافي وهو مالم يحدث منذ سنتين .. نفذنا إدخال المئة ميجاوات بإمكانيات الدولة الضئيلة وبجهود مهندسي الكهرباء ووفاء المقاولين بالتزاماتهم .

وستدخل أربعين ميجا في الأسبوع القادم لتتحسن الكهرباء أكثر فأكثر .. فمن دعا علينا وله العذر في ذلك .. فليدعو لنا مع هذا التحسن الملموس في الكهرباء. ولنحافظ جميعاً على هذا التحسن من الاعتداء لأن هذا مكسبنا ومصلحتنا المشتركة .. ولا يدخل في إطار السياسة.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال صحيفة دولية مقربة من الإخوان تلمح الى بدء التقارب مع (الحوثي وصالح) قالت صحيفة لندنية مقربة من “الاخوان المسلمين” إن الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في الخليج العربي أسهمت في خذلان القضية اليمنية التي كانت محور نشاط معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز. وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون

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