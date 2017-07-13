بن دغر يقول انه اوفى بوعده فيما يخص اصلاح قطاع كهرباء عدن
الخميس 13 يوليو 2017 11:05 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
قال رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر انه اوفى بوعده فيما يخص احداث اصلاحات بقطاع الكهرباء بعدن .
واكد بن دغر في تصريح صحفي له مساء يوم الخميس وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان قطاع الكهرباء شهد اصلاحا هو الافضل منذ سنوات .
واضاف بالقول :" وعدنا ياعدن وها نحن نفي بوعدنا .. فإن لم يكن كل الصيف بارداً فإنه إبتداً من الأمس أقل حرارة.. ست ساعات إضاءة وساعتين طافي وهو مالم يحدث منذ سنتين .. نفذنا إدخال المئة ميجاوات بإمكانيات الدولة الضئيلة وبجهود مهندسي الكهرباء ووفاء المقاولين بالتزاماتهم .
وستدخل أربعين ميجا في الأسبوع القادم لتتحسن الكهرباء أكثر فأكثر .. فمن دعا علينا وله العذر في ذلك .. فليدعو لنا مع هذا التحسن الملموس في الكهرباء. ولنحافظ جميعاً على هذا التحسن من الاعتداء لأن هذا مكسبنا ومصلحتنا المشتركة .. ولا يدخل في إطار السياسة.
تعليقات القراء
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[1] باقي البريقه
الخميس 13 يوليو 2017
ابو احمد | عدن
لماذا البريقه لازالت علئ نفس الموال القديم لم تتحسن الكهرباء
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[2] شخصيا لا احبك ولم ادعو عليك ولم ادعو لك
الخميس 13 يوليو 2017
واحد من الناس | امريكا
يا بن دغر شخصيا لا احبك . انا لم ادعو عليك ابدا ولم ادعو لك حتى الان. لن اتطرق إلى الاسباب التي تجعلني لا احبك . المهم انك موظف عندي انا المواطن فان نفذت واجباتك مقابل ما ادفع لك من جيبي/الخزانة العامة فلا باس أن اشكرك كما اشكر اي موظف اخر قدمت له طلب مشروع بصفتي مواطن فلم يتقاعس. وانا هنا اشكرك على قيامك بواجبك في تحسين ساعات اللاصي وتقليص ساعات الطافي. لكن اذا كنت تريد لي أن ادعو لك فلتعمل على أن تكون ساعات اللاصي 24 ساعة وان تعمل على أن تكون مؤسسة الكهرباء قادرة على التعامل مع اي اختلالات او انقطاعات باسرع ما يمكن. اليك الشكر اليوم. انتظر الدعاء لك. اما الدعاء عليك فليس في قاموسي.
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[3] شكرأ لك علي بابا
الخميس 13 يوليو 2017
جنوبي حر | الجنوبي العربي عدن
وفيت وكفيت علي بابا بس لمدة كم هدا الصيف البارد المستورد لانه قد يدوب الثلج البارد اقصد الصفعه البارد ه معا علي بابا والاربعين ؟؟؟. لماده لما توفي بعدك بااصلاح المحطات الحكوميه فا المبالغ الدي صرفت علئ المولدات الاسعافيه ونترياته من وقود وفلاتر وصيانه ووو. كان الجدر بان نسحب كلمة علي بابا ونشتري محطه حكوميه خاصه بالدوله وبتشغيلها بخبرات جنوبيه والاستفاده من المحطات المستاجره ياصيف بارد .ملحوظه يابن غدر الصيف البارد لم تاتي به انت ولكن اصحاب سيارات بيع الاسكريم المتنوعة الاشكال في كل حاره ودار و الحليم تكفيه الاشاره يا صيف بارد يابن غدر.
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[4] شكرا
الخميس 13 يوليو 2017
ابن الجنوب |
شكرا الحكومه وشكرا بن دغر انت اخر أمل للوطن وعدن واذا الجهله والمتخلفين والأبواق والشرم ه المريضه وسرطان الجنوب انتصروا عليك سوف نقول وداعا لكل مدني ومتعلم ومخلص ومحترم ومهني ومرحبًا باللامشروع سوى تكريس القبليه والمناطقية وصوت السلاح والجهل والتخوين .
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[5] ذيل الكلب
الجمعة 14 يوليو 2017
بن دغر | كوريا الشمالية
بركاتك يا مجلسنا الانتقالي واحنا معك قلب وقالب للابد،، عرفت تربي بن دغر وجماعته وتكشفهم على حقيقتهم القذره، يلعبوا على وتر الخدمات ويستغلوا معاناة الناس الطيبة،، والله لو تجلس الكهرباء شغال 24 ساعة محد بيصدقك يا كلب عفاش الوفي والايام بيننا
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[6] اول مره احس انناء
الجمعة 14 يوليو 2017
فاعل خير | عدن
أمام انسان حقير وصل إلى حد غير مقبول من الانحطاط . اشتي اعرف من فين اتزوج ابوك يا بن دغر وكيف واين ومن رباك يا هذا ارحمناء خرجة تدور سطو على بنك اجيات عدن اجاة مع الكوليرا. اللهم هوان عليناء
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[7] الله لايعطيك العافية
الجمعة 14 يوليو 2017
معلق | عدن
لاانت ولا شرعيتك المرتزقة الله يخرب بيتك ولاينولك العافية ويشلك ويجيبلك مرض الكساح والاسهال والكوليرا وكل امراض الدنيا انت ومن تحب عقابا لك على عذاب الناس وانت وشرعيتك بالمكيفات الباردة ورغد الحياة من مالذ وطاب وشراب بارد وسفر وكنز النار في بطونكم وعلى جلودكم الله لايوفقك دنيا وآخرة ويأخذكم انت وعبدو ومعاشيقكم وشرعيتكم ورجالاتكم ضربة وحدة. قول آمين ...آمين
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[8] نعم حل جميع الاحزاب اليمنية في عموم الجنوب العربي
الجمعة 14 يوليو 2017
عربي جنوبي وافتخر | العاصمة عدن الجنوب العربي
الشكرلله ثم للمقاومة الجنوبية حررت الجنوب وامنت عدن وجعلت الانتهازيين يحاصرون عدن بالخدمات وهي منحة من دولة الامارات ومن الصين ولولم تؤمن المقاومة الجنوبية بقيادة المناضلين \ اللوى عيدروس الزبيدي \ واللوى شلال علي شايع لما استطعت ان تنام ليلة في معاشيق ولكونك اداة للغزاة وتعطيل عمل القائد عيدروس ولاتريدوة يفتتح الكهرباء بل قلتو فشل وانتم الفاشلين \ 26 سنة احتلال سرقتو ونهبتو وخربتو واستلمتها المقاومة وقادتها وتعرضو للتفجيرات وحفظهم الله ولم ترعبهم ولم تثنيهم حتى انتصروللجنوب وليس للتابعين لعصابات الاحتلال \ شعب الجنوب اليوم كلة مقاومة وسيستعيد دولتة رغم انف الغزاة واذنابهم وكل احزابهم \ لامكان للغرباء واحزابهم اليمنية ومرتزقتهم وهم قلة لاوزن لهم الا بعمالتهم للغزاة \
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[9] لماذا الكذب الوقح ؟! بن دغر لم يفِ بوعده بعد
الجمعة 14 يوليو 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
حضرتك، يا بن دغر وعدت بصيف بارد، ولمتفِ بوعدك حتى الآن.. وتحسن الكهرباء إلى ست ساعات إضاءة وساعتين طافي لا يُعتبر إنجازاً، إلا لرؤساء الحكومات الفاسدة.. ثم ما هو مبرر إنطفاء الكهرباء ؟! ألم يستلم بن دغر 400 مليار ريال التي طُبعت في روسيا ؟! أين ذهبت هذه الأموال ؟! وأموال منفذ الوديعة أين تذهب ؟! وأموال نفط المسيلة أين تذهب ؟! ولا مرتب شهر واحد إستلمه الجنوبيون من الفلس الجديدة المطبوعة في روسيا !! أين ذهبت، يا بم دغر كل تلك الأموال ؟! أكبر حكومة فاسدة في العالم هي حكومة بن دغر الشرعية !! ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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[10] امثالك في اليمن على عدد الاصابع
الجمعة 14 يوليو 2017
جنوبي منصف |
الدكتور احمد عبيد بن دغر شخصية سياسية متمكنه هادئه راقيه تمتلك خبره وقدرات كرئيس للوزراء ناجح لا يتدخل فيما لا يقع ضمن صلاحياته ليس قبليا ولا مناطقي لا ينظر لا يرفع شعارات لا يؤمن بالسلاح والقوه بل بالعلم والخبرة مثله باليمن شمالا وجنوبا على عدد الاصابع لا يعجب الشعب اليمني لانه لا يملك حاشية ولا قبيله ولا مليشيات مسلحه تنفخ فيه وتمجّده وتتغنى به ليل نهار يا ريت امثاله من الخبرات والمتعلمين والمتمكنين يحصلوا على الدعم والتمجيد والتلميع كما يحصل عليها الجهله والتحجرين والمتخلفين البائسين والفاشلين لا اعلم لماذا؟ هل لان الشعب اغلبه جهله ومنحازين لابن القرية وقلة الوعي السبب ام ان هناك أسباب لا نعلمها او ربما ان الشعب ادمن العبودية المستبدين؟!
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[11] هذا☝ حصل فين؟؟؟؟
الجمعة 14 يوليو 2017
منال عبدالله سعيد | انماء /عدن
يقول 6ساعات لاصيه و2طافي هذا مش موجود في مدينة انماء في مدينة انماء 3طافي و3 لاصي من غير المناطق الاخرى مثل السيله والذي بالشيخ عتمان هذه المنطقه مظلوووومه بالكهرباء تشهد فترات طويله بانقطاع الثيار الكهربائي لفترات طويله ياريت تنظروا لمثل تلك الحالات
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[12] جواب على معلق ١٠
الجمعة 14 يوليو 2017
ام علاء | تعز عدن تعز
نعم على عدد الأصابع لان مافيش احد وصل في النذاله زيه بن دغر ابدع في كل وساخه ولو حد شاف ابو احلام يصلح لى رنه أو يكلم البعكوكه حقي ايوه المختع
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