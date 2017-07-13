الشليمي يقول انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب
الخميس 13 يوليو 2017 10:48 مساءً
الكويت ((عدن الغد) خاص:
الكويت ((عدن الغد) خاص:
قال السياسي الكويتي فهد الشليمي انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب داعيا ابناء الجنوب الى عدم التسرع في اتخاذ المواقف السياسية .
وقال الشليمي في تسجيل مرئي بثه مساء الخميس ان حديثه السابق حول ضرورة دعم جهود الرئيس هادي جاء بناء على تحليل سياسي لواقع الارض ومعطياتها ولم يكن بناء على راي شخصي .
واكد الشليمي في تسجيله الاخير انه لايزال على موقفه مؤيدا لمطالب الجنوبيين وقضيتهم .
وتعرض الشليمي لانتقادات واسعة من قبل مغردين جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعية بسبب تصريحاته الاخيرة .
والشليمي هو احد ابرز السياسيين الكويتيين الذين أيدوا علانية مطالب الجنوبيين خلال عامين.
تعليقات القراء
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[1] نعتذر لك أستاذ فهد فمن حبنا لك قسونا عليك
الخميس 13 يوليو 2017
جسار الجنوبي | عدن
يا استاذ فهد لك كل الحق فيما تقول و لكن من حبنا لك صدمنا بآخر تصريحاتك الأخيرة بشأن هادي و بن دغر و ما كناش نتوقع هذا التغيير من ناحيتك و انت اللي كل تصريحاتك لهم كانت نارية و على كل حال نعتذر و لقد كفيت و وفيت بدعمنا بالصوت و بالزيارات و جزاك الله خير الجزاء و كيف نثق بهادي وهو منذ تم تحرير عدن والاقالات كلها من نصيب إخواننا الجنوبيين دون المساس بالشماليين و اللي تم تعيينهم كلهم موالين للمخلوع و كل ما يهمهم فقط هو إعادة رسم سيطرة جديدة على أرض الجنوب و كل الدلائل تشير إلى ذلك.
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[2] مخطئ ياشليمي
الخميس 13 يوليو 2017
عدني | بريطانيا
ايش تقول انت.اذا كان لابد من التعامل مع الواقع على الارض فالمجلس الانتقالي الجنوبي هو الشرعية بعينها ولاغيره ولاينكرذلك الا أبله او منافق. عيب اللي تقوله ياشليمي هذه هي الشهامه العربية، على ايش اقمت حساباتك ايش لهادي وشرعيته من تأثير على ارض الجنوب هل يقدر يحط قدمه بالجنوب هذا البليد هادي واما بن غدر فهو موجود تحت عيون المقاومة الجنوبية ولولا حكمه القادة في المقاومه والمجلس الجنوبي وحقنهم للدماء لطيروا راسه ومن معه من زمان لكن هو مستقوي ببعض مسؤولين التحالف وهذا مستفز للجنوبيين وخصوصا انه شعب الجنوب يكتوي بنار سياسات وخبث الشرعية من الرياض ومعاشيق يوميا ولكنه شعب حليم واتقوا شر الحليم اذا غضب لانكم ستخسروا الكثير بمواقفكم الضبابية هذه كونوا رجال حق وشرف. وبالاخير كلام الشليمي او غيره لايقدم ولايؤخر والفيصل هو الشعب ومقاومته على ارض الواقع .
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[3] صاحب بسطه
الخميس 13 يوليو 2017
غيلان | عدن
الدحابشة والبراغلة كش ملك ..تعيييييييز
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[4] شعب حضرموت والجنوب العربي دولة اتحادية من 5 او 6 اقاليم
الجمعة 14 يوليو 2017
عربي جنوبي وافتخر | العاصمة عدن الجنوب العربي
تحية للاضقاء العرب الشرفاء بصراحة هم كثير وكثيرولكن لاتحضرني اسماهم ولكن \ ابدء من العربية اليمنية \ الشيخ علي العتيبي الماربي \ من الكويت ادكتورانوالرشيد \ من الكويت الدكتورفهد الشليمي \ من الامارات الدكتور خالد القاسمي\ ومن مصركثيرومن الجزائر لايخلوالوطن العربي من الشرفاء تحية لهم من شقيقهم شعب الجنوب العربي \
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[5] للأسف تحليلك السياسي لواقع الارض ومعطياتها خاطئ !!
الجمعة 14 يوليو 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
فطلبك من الشعب الجنوبي أن يؤيّد الرئيس هادي، مثل أن يطلب منك أي محلل سياسي أن تؤيّد حاكم الكويت الذي عيّنه صدام بعد إحتلال الكويت.. كما أن قولك للجنوبيين أن يتصرفوا مثل ما يتصرف كردستان العراق، هو، مع إحترامي لشخصك الكريم، ليس إلا ضحك على الذقون، لأن كردستان هي إقليم في العراق، كان ولا يزال جزء لا يتجزأ من الدولة العراق، أما الجنوب فقد كان دولة مستقلة، عضو في الأمم المتحدة، وعضو في الجامعة العربية، وقد أخطأ حاكم الجنوب الدكتاتوري الغبي ( الحزب الإشتراكي اليمني) بجرجرة شعبه الجنوبي للدخول في وحدة إندماجية سخيفة وغبية مع دولة قبلية متخلفة، وقد تسببت تلك الوحدة في جرجرة الشعب الجنوبي 100 سنة إلى الوراء، ناهيك عن الآلاف المؤلفة من الشهداء الجنوبيين الذين سقطوا برصاص الحيش والأمن اليمني خلال سنين الوحدة اللعينة.. حتى أنني، أنا إبن القرن الواحد والعشرين أصبحت أغبط أبي وجدي على المدنية والتحضّر الذي كانا يتمتعان به.. وعلى أي حال، كل من ينصح الشعب الجنوبي بتأييد الرئيس هادي، لا يمكن أن يُقال عنه أنه يريد خيراً لهذا الشعب، لأن هادي هو أحد قادة حرب غزو الجنوب الأولى عام 1994م، وهو نائب عفاش لـ 17 سنة بعد تلك الحرب، تم خلالها تدمير دولة الجنوب وقمع وإهانة شعبها.. فكيف، يا سيد شليمي تطلب من الجنوبيين أن يؤيّدوا هادي ؟! ولو أنك قلت أن موازين القوى في هذا الوقت تتطلب المسايرة السياسية للرئيس هادي، مع إحتفاظ الجنوبيين بحقهم في تقرير مصيرهم، لتفهّم الجنوبيون ما ترمي إلي.. وأما الطلب من الجنوبيين أن يؤيّدوا هادي، فهو مثل الطلب من الشعب الفرنسي أن يؤيّد (حكومة فيشي) في ظل الإحتلال الألماني لباريس.. لذلك أرجو من السيد الشليمي أن يوضح للشعب الجنوبي (ماذا يقصد بالطلب منهم تأييد الرئيس هادي !!).. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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[6] الغوغائيون فجعوا الرجال!
الجمعة 14 يوليو 2017
نجيب الخميسي | عدن
يا استاذ فهد قل ما شئت وهذا حقك.. وكلامك اصلا ليس بمعادٍ للجنوبيين.. من تراهم "يتعنططوا" ليسوا كل الجنوبيين.. معظم هؤلاء انما هم من "المخزنين" ومعظم تعليقاتهم تكون انفعالية تحت تأثير القات طبعا.. الجنوبيون اصلا واسعوا الافق ومنفتحون بطبيعنهم على الاستماع لآراء الغير.. وهم ولا يعيرون "ثوار الانترنت" الكثير من الاهتمام.. كلامك مفهوم في نسخته الاولى ولم تكن تحتاج لتوضح ما هو واضح.. نعم "معطيات الارض" تفرض نفسها.. من يتظاهر بانه لا يفهم انما يتبع تيار خاص يسابق غيره في محاولة الوصول للسلطة في الجنوب.. الان يستغل القضية الجنوبية ويزايد بالوطنية حتى لا يجد المواطن البسيط سواه "كمنقد" و كقائد" للمسيرة.. الامر اشبه بسيناريو يرسمه البعض ليبدو وكأن هو من يمثل الشعب ومن له الاستحقاق بقياد مصيره. ننصحك بالرجوع الى تاريخ الجنوب لتفهم وسائل وتكتيكات الوصول للسلطة..كان يوجد دوما من بين الجنوبيين من لا يستطيعون ان يعملوا في الحقول ولا في المصانع ولا يفضلون ان يصبحوا معلمين او مدبري خدمات اجتماعية بما يعود بالنفع على مجتمعاتهم المصغرة، على اقل تقدير.. لقد وجدناهم نحن وهم هكذا، يتوهمون ان الوطن لايمكنه ان يستغني عن "نضالهم" ضد اي عدو! عرفناهم، فعرّفونا دوما بان "العدو" متربص بنا جميعا وان لا مناص من الاستعجال بالانقضاض عليه. ومن لا يصدقهم يقيموا الارض من حوله ويُقعدوها، باعتبار ه خائن وعميل وانبطاحي .. تحياتنا للاخ الاستاذ فهد الشليمي ونصيحتنا له بان لا يكن الا كما هو في سجيته المعتادة. ناس الجنوب واعية ومتفهمة ولكنها ليست مضطرة بان تكون غوغائية..
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[7] قالها الغفوري عل لسان الامارات
الجمعة 14 يوليو 2017
علاء | عدن
(مساكين خليهم يفرحوا مؤقتا) لكنك استعجلت ياشليمي ..
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