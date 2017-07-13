الشليمي يقول انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب

قال السياسي الكويتي فهد الشليمي انه ثابت على موقفه من قضية الجنوب داعيا ابناء الجنوب الى عدم التسرع في اتخاذ المواقف السياسية .

وقال الشليمي في تسجيل مرئي بثه مساء الخميس ان حديثه السابق حول ضرورة دعم جهود الرئيس هادي جاء بناء على تحليل سياسي لواقع الارض ومعطياتها ولم يكن بناء على راي شخصي .

واكد الشليمي في تسجيله الاخير انه لايزال على موقفه مؤيدا لمطالب الجنوبيين وقضيتهم .

وتعرض الشليمي لانتقادات واسعة من قبل مغردين جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعية بسبب تصريحاته الاخيرة .

والشليمي هو احد ابرز السياسيين الكويتيين الذين أيدوا علانية مطالب الجنوبيين خلال عامين.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر: لاصحة لإعتقال قيادي في القاعدة بشبوة نفى مصدر محلي لعدن الغد ماتناقلته وسائل إعلام محلية بشأن إعتقال قيادي في تنظيم القاعدة بشبوة. وقال المصدر لــ"عدن الغد" أن ماروجت له وسائل إعلام محلية بشأن اعتقال صحيفة دولية مقربة من الإخوان تلمح الى بدء التقارب مع (الحوثي وصالح) قالت صحيفة لندنية مقربة من “الاخوان المسلمين” إن الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في الخليج العربي أسهمت في خذلان القضية اليمنية التي كانت محور نشاط معارك عنيفة بين مسلحين من الاصلاح والسلفيين بتعز اندلعت ظهر يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين مسلحين محسوبين على التجمع اليمني للإصلاح واخرين من الجماعة السلفية بمحافظة تعز. وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون

تعليقات القراء















