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أخبار وتقارير

تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا

الخميس 13 يوليو 2017 01:20 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية اليمنية.

وكان "الشليمي" يتحدث خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الغد المشرق الاماراتية مساء الاربعاء .

وقال الشليمي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لايملك قدرة توجيه أي مذكرة يخاطب فيها أي جهة دولية زاعما ان الوضع القائم في جنوب اليمن اليوم والتحركات السياسية الاخيرة لن يستفيد منها الا الحوثيين وصالح والاصلاح .

وقال الشليمي انه لو كره الجنوبيين هادي ام احبوه فلن يغير من الامر شيء سيظل هو الرئيس .

واكد الشليمي انه يجب الا يتم استعداء الاصلاح بشكل كامل ويجب التعاون مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء بن دغر.

وانقسم الجنوبيون مابين مؤيد لتصريحات الشليمي واخرين معارضين لها .


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تصريحات للسياسي الكويتي فهد الشليمي تثير جدلا واسعا
اثارت تصريحات ادلى بها السياسي الكويتي فهد الشليمي جدلا سياسيا واسع النطاق في جنوب اليمن عقب دعوته لوقف نشاط المجلس الانتقالي والالتحام بالحكومة الشرعية


تعليقات القراء
267297
[1] يلعبوا باليمن لعب الخلاوجة وماعندهم اي مشروع سياسي لليمن ولا حتى في بلادهم وفاقد الشيئ لايعطيه . فالكويت من اغنى الدول وغارق في الفساد والشعب يتلطم
الخميس 13 يوليو 2017
جنوبي | الجنوب
تنصح غيرك ياجاهل وتنسى نفسك ياغافل . الشيلمي يريد يستخدم الجنوب عصا ضد الشمال بيد الخليج وينتهي دورهم متى اراد الخلاوجة وطز بشعب الجنوب وارض الجنوب اهم شيئ تنفذ اجندتهم ... يتعامل الخلاوجة مع الجنوبيين بالضبط كما تعامل معهم الشماليين لا فرق بينهم من منطق الفوقية والتبعية .. وما اتت عاصفة الحزم الا لتنفيذ اجندة خليجية ويعتقدوا انهم خلاص امنوا انفسهم ... متى سوف يعلم الخلاوجة والشماليين انه لا استقرار ولا سلام سيعم الا بحل المظالم والعدالة والنظام والقانون ... متى سيعلم العربان ان لا ترقيع ولا تسويف في حق الشعوب في العدالة

267297
[2] احدرو ياجنوبيين
الخميس 13 يوليو 2017
العولقي | شبوه
الشليمي عارف ان الامارات تلعب بالجنوبيين لصالح عفاش وابنه وان الامارات اساسا هي من شكلت المجلس السياسي الجنوبي وتصرف عليه وعينت فيه اتباعه متل عيدروس وهاني والاخرون لتمرير سياسته وقدارته على الجنوب من خلاله ومعروفه الامارات انها مركز وبورة الفتنه والفساد في كل الوطن العربي هدا مايريد قوله الشليمي

267297
[3] صبا عن ديننا
الخميس 13 يوليو 2017
علاء | عدن
استلم الان من الجعابره مالذ وطاب من الالقاظ ..وسيجتر الجعابره كل قصائد المدح وسيخرجوه بشكل عكسي ..والى الصدمه اللي بعدها..

267297
[4] ماتوفقت هذه المرة ياشليمي
الخميس 13 يوليو 2017
عدني | بريطانيا
كلام غير موفق بالمرة ومع الاسف يظهر مدى إستخفاف بعض الناس بالجنوبيين الشليمي كان يبهدل هادي ويوصفه بالعجز وانه ايش من رئيس هذا اللي جالس في الرياض ووزراءه معه وانه نايم وغيره من فلسفه واستعراض مبالغ فيه من الشليميعلى الفضائيات والأن يقول لازم نتوحد مع عبده وبن دغر اللي طلع ووعد عدن بصيف بارد والشليمي يقريه كالتلميذ وبن دغر ذليل جنبه والان تقول انه رئيس وزراء ولازم يتعامل معه الجنوبيين .ايش القصه يعني طز بالشعب كله في الجنوب وتبقى هذه الاصنام لتعبد ستخسر احترام الناس ياشليمي ان كان هناك احترام بقى لازم يفهم الجنوبيين انهم على حق وأنه هؤلاء لايتزحزحوا من طريق فك ارتباط الجنوب الا بالقوة اما المراهنة على الاخرين في تفهم وضع الجنوب وقول الحق على الملأ وقوفا مع الشعب الجنوبي الساكت فهي خسرانه .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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