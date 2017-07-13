تفاصيل عملية السطو على البنك الاهلي بعدن
عدن ((عدن الغد)) خاص:
روى مدير البنك الاهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب وهو مدير البنك الاهلي بعدن تفاصيل هجوم مسلح استهدف مبنى فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن .
وقال حلبوب عبر الهاتف لصحيفة "عدن الغد" ان عصابة مسلحة من 8 اشخاص هاجمت مقر البنك الواقع بحي عبدالعزيز عند الساعة الثامنة والعشر دقائق صباحا .
واوضح حلبوب ان المسلحين سيطروا على البنك وامروا الموظفين بالانبطاح ارضا ثم امروا مدير البنك عبدالله سالم النقيب بفتح خزانة البنك .
واشار حلبوب الى ان خزانة البنك لاتفتح الا ب3 مفاتيح كان احداها بيد مدير البنك الذي رفض تسليم المفتاح الامر الذي دفع المسلحين الى اطلاق النار عليه برصاصة في الراس .
واطلق المسلحون النار على احد حراسة البنك واصابوه بعيار ناري اخترق منطقة الرقبة .
واوضح "حلبوب" ان المسلحين فشلوا في عملية السطو هذه لكنه قال ان مدير البنك والحارس يرقدان في المستشفى بوضع صحي صعب .
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