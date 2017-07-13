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تفاصيل عملية السطو على البنك الاهلي بعدن

الخميس 13 يوليو 2017 11:52 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

روى مدير البنك الاهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب وهو مدير البنك الاهلي بعدن تفاصيل هجوم مسلح استهدف مبنى فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن .

وقال حلبوب عبر الهاتف لصحيفة "عدن الغد" ان عصابة مسلحة من 8 اشخاص هاجمت مقر البنك الواقع بحي عبدالعزيز عند الساعة الثامنة والعشر دقائق صباحا .

واوضح حلبوب ان المسلحين سيطروا على البنك وامروا الموظفين بالانبطاح ارضا ثم امروا مدير البنك عبدالله سالم النقيب بفتح خزانة البنك .

واشار حلبوب الى ان خزانة البنك لاتفتح الا ب3 مفاتيح كان احداها بيد مدير البنك الذي رفض تسليم المفتاح الامر الذي دفع المسلحين الى اطلاق النار عليه برصاصة في الراس .

واطلق المسلحون النار على احد حراسة البنك واصابوه بعيار ناري اخترق منطقة الرقبة .

واوضح "حلبوب" ان المسلحين فشلوا في عملية السطو هذه لكنه قال ان مدير البنك والحارس يرقدان في المستشفى بوضع صحي صعب .

 


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تفاصيل عملية السطو على البنك الاهلي بعدن
روى مدير البنك الاهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب وهو مدير البنك الاهلي بعدن تفاصيل هجوم مسلح استهدف مبنى فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن . وقال حلبوب عبر الهاتف لصحيفة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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