روى مدير البنك الاهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب وهو مدير البنك الاهلي بعدن تفاصيل هجوم مسلح استهدف مبنى فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن .

وقال حلبوب عبر الهاتف لصحيفة "عدن الغد" ان عصابة مسلحة من 8 اشخاص هاجمت مقر البنك الواقع بحي عبدالعزيز عند الساعة الثامنة والعشر دقائق صباحا .

واوضح حلبوب ان المسلحين سيطروا على البنك وامروا الموظفين بالانبطاح ارضا ثم امروا مدير البنك عبدالله سالم النقيب بفتح خزانة البنك .

واشار حلبوب الى ان خزانة البنك لاتفتح الا ب3 مفاتيح كان احداها بيد مدير البنك الذي رفض تسليم المفتاح الامر الذي دفع المسلحين الى اطلاق النار عليه برصاصة في الراس .

واطلق المسلحون النار على احد حراسة البنك واصابوه بعيار ناري اخترق منطقة الرقبة .

واوضح "حلبوب" ان المسلحين فشلوا في عملية السطو هذه لكنه قال ان مدير البنك والحارس يرقدان في المستشفى بوضع صحي صعب .

المزيد في أخبار وتقارير تفاصيل عملية السطو على البنك الاهلي بعدن روى مدير البنك الاهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب وهو مدير البنك الاهلي بعدن تفاصيل هجوم مسلح استهدف مبنى فرع البنك بمديرية المنصورة بعدن . وقال حلبوب عبر الهاتف لصحيفة تنظيم «الدولة» يتوسع في أرياف تعز: خلية شرعب تبايع البغدادي تعدّ تعز من أكثر المحافظات اليمنية التي تتواجد فيها الجماعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»؛ حيث شهدت مدينة تعز انتشاراً كبيراً بن عرب : ضبطنا جماعات إرهابية في عدن وشبوة أطاحت وزارة الداخلية اليمنية بجماعات إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية تضر بمصالح الحكومة الشرعية في عدد من المدن، منها شبوة والعاصمة المؤقتة عدن التي تتخذ