قائد عسكري بعدن يقول ان قوة عسكرية موالية للزبيدي استولت على سيارته وقيادة اللواء تنفي
عدن ((عدن الغد) خاص:
قال قائد عسكري يعمل ضمن قوات الجيش ان قوة عسكرية موالية للواء عيدروس الزبيدي استولت على سيارة خاصة به يوم الاربعاء في عدن .
وقال العقيد / فضل محسن السيد مدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة ان قوة من معسكرجبل حديد بخور مكسر اوقفته وقامت باعتقاله عقب السيطرة على سيارة خاصة به .
ويعمل السيد ضمن قوات المنطقة العسكرية الرابعة حاليا والتي تتبع الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال السيد ان السيارة التي تم سلبها منه خاصته .
من جانبه اكدت قيادة قوات اللواء الاول حماية ( جبل حديد ) انها احتجزت الأربعاء سيارة العقيد فضل السيد في مديرية المعلا بالعاصمة عدن ،
واكد مصدر عسكري بأن السيد عمل ضمن قوات اللواء فترة وجيزة خلال فترة تسجيل و ترقيم الأفراد الجدد التابعين للواء ، وتم تنفيذ طلبه بمنحه طقم عسكري تابع للواء " عهدة " من اجل تذليل مهمته وإنجاح عمله .
وبعد نقل عمله من اللواء ليشغل منصب مكتب الأركان العامة تم مطالبته عدة مرات من أجل تسليم الطقم الذي بعهدته لكنه لم يستجيب لتلك المطالبات او يعيد طقم اللواء إلى القيادة .
وبسبب هذه الحادثة جرت خلافات بين قائد اللواء و أركان اللواء بسبب الطقم كون أركان اللواء صرف الطقم لـ السيد بضمانته الشخصية لكونه أحد زملائه منذ عدة سنوات .
وبعد رفض السيد تسليم الطقم أو الرد على أوامر القادة استلمت غرفة العمليات المشتركة بلاغ يتضمن بأن فضل السيد باع الطقم الذي بعهدته و اشترى سيارة مدنية بقيمته وتم ابلاغ قادة اللواء و العمليات المشتركة بمضمون الخبر .
وحينما تم العثور على السيد اليوم يقود سيارته المدنية في المعلا تم احتجاز السيارة ونقلها إلى مقر قادة اللواء من اجل البحث و التحري عن مصير الطقم الذي تم بيعه رغم معرفته بأنه تبع معدات اللواء .
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