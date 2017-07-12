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قائد عسكري بعدن يقول ان قوة عسكرية موالية للزبيدي استولت على سيارته وقيادة اللواء تنفي

اطقم عسكرية خلال وصولها الى ميناء عدن قبل اشهر -عدن الغد
الأربعاء 12 يوليو 2017 09:51 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

قال قائد عسكري يعمل ضمن قوات الجيش ان قوة عسكرية موالية للواء عيدروس الزبيدي استولت على سيارة خاصة به يوم الاربعاء في عدن .

وقال العقيد / فضل محسن السيد مدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة ان قوة من معسكرجبل حديد بخور مكسر اوقفته وقامت باعتقاله عقب السيطرة على سيارة خاصة به .

ويعمل السيد ضمن قوات المنطقة العسكرية الرابعة حاليا والتي تتبع الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال السيد ان السيارة التي تم سلبها منه خاصته .

من جانبه اكدت قيادة قوات اللواء الاول حماية ( جبل حديد ) انها احتجزت الأربعاء سيارة العقيد فضل السيد في مديرية المعلا بالعاصمة عدن ،

واكد مصدر عسكري بأن السيد  عمل ضمن قوات اللواء فترة وجيزة خلال فترة تسجيل و ترقيم الأفراد الجدد التابعين للواء ، وتم تنفيذ طلبه بمنحه طقم عسكري تابع للواء " عهدة " من اجل تذليل مهمته وإنجاح عمله  .

وبعد نقل عمله من اللواء ليشغل منصب مكتب الأركان العامة تم مطالبته عدة مرات من أجل تسليم الطقم الذي بعهدته لكنه لم يستجيب لتلك المطالبات او يعيد طقم اللواء إلى القيادة .

 وبسبب هذه الحادثة جرت خلافات بين قائد اللواء و أركان اللواء بسبب الطقم كون أركان اللواء صرف الطقم لـ السيد بضمانته الشخصية لكونه أحد زملائه منذ عدة سنوات .

 وبعد رفض السيد تسليم الطقم أو الرد على أوامر القادة استلمت غرفة العمليات المشتركة بلاغ يتضمن بأن فضل السيد باع الطقم الذي بعهدته و اشترى سيارة مدنية بقيمته وتم ابلاغ قادة اللواء و العمليات المشتركة بمضمون الخبر .

 وحينما تم العثور على السيد اليوم يقود سيارته المدنية في المعلا  تم احتجاز السيارة ونقلها إلى مقر قادة اللواء من اجل البحث و التحري عن مصير الطقم الذي تم بيعه رغم معرفته بأنه تبع معدات اللواء .

 

 


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تعليقات القراء
267259
[1] زمن الفيد انتهاء ومن يمارسه فهو من العناصر المخربة
الأربعاء 12 يوليو 2017
فارس | عدن
اذا الطقم يتبع اللواء وهو بكل تاكيد محسب على اللواء فان اجراءات قائد اللواء سليمة ووفق القانون--ويتوجب على مكتب اركان توقيف الضابط واتخاذ اجراءات اضافية كونه باع الطقم الذي تسلمه عهده عليه---هذه الطريقة قد تكررت في اكثر من وحدة عسكرية على طريقة الفيد الدحباشية. ومن المعلوم ان قائد اللواء مشهود له بالنزاهة والانضباط وعدم التساهل مع مثل هذه الاخلاقيات الغير منضبطة--وكل من عرف وعمل مع قائد اللواء يعلم ذلك عنه.كما ان اجراءاته التي اتبعها قانونية وعسكرية صحيحة لا لبس فيها.

267259
[2] اللي إختشو ماتو
الأربعاء 12 يوليو 2017
الوحيشي | ابين
هذه ثقافة 25 سنة السرقة والنهب والكذب والتزوير الله لا الحقهم خير

267259
[3] عليكم اللعنة
الأربعاء 12 يوليو 2017
جمال شمسان | عدن
ضابط يقوم ببيع طقم تابع للواء ،لم نسمع في تاريخ الجنوب بان ضابط أخذ سيارة الجيش إلى بيته،مابالكم انه قام ببيعها.... نجح علي عبد الله صالح في تدمير الاخلاق،والقوانين والانسان... ما ذَا ابقيتم للخبرة،والله أنكم أخذتم منهم الأسوأ واصبحتم معلمين اكثر منهم فساداً

267259
[4] حلال
الخميس 13 يوليو 2017
ابن عدن | عدن
خلوه يشلها حلال عليه .. ايش معنى عيدروس لحد الان مش راضي يسلم اسطول من السيارات والعربات القتاليه ومش راضي يخرج من بيت المحافظ باسلوب البلطجه اجيتوا غلى المسكين الي معه طقم واحد.

267259
[5] عدن دارسعد 777164565
الخميس 13 يوليو 2017
خالد احمد محمد | اليمن
اذا تم التفتيش والتحري في ورش السمكرة بالدرين وغيرها سوف يتم العثور على سيارات الدولة هناك حيث يقوموا بإعادة طلائها وذلك لبيعها كل الفساد، الموجود بسبب عدم وجود حساب وعقاب.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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