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البحسني يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه محافظاً لحضرموت

اللواء فرج البحسني اثناء تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية
الأربعاء 12 يوليو 2017 02:51 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

ادى اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،اللواء الركن فرج سالمين البحسني وذلك بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت وبقائه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية. 

وعقب ادى اليمين الدستورية ،وجه فخامة الرئيس المحافظ البحسني بما يلزم في اطار مهامه القادمة..مشيداً بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ البحسني كقائداً عسكرياً وإدارياً سيعمل مع كل الخيرين بالاضطلاع بمهامهم الوطنية والتنموية لخدمة حضرموت والوطن بشكل عام والانطلاق صوب المستقبل المنشود.

ووجه فخامة الرئيس في هذا الصدد على توحيد الجهود وتسخير الامكانات لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات ومواجهة الاٍرهاب واستئصاله من جذوره.

من جانبه عبر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي..مؤكدا بانه سيبذل قصارى جهده للاضطلاع بمهامه وواجباته.

واعتبر المحافظ البحسني ان توجيهات فخامة الرئيس برنامج عمله للمرحلة الراهنة لخدمة حضرموت وابنائها..مشيراً الى ان ذلك سيكون من اولويات مهامه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس. 

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي .


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