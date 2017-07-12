الخارجية الهندية: الكاهن "أوزوناليل" المختطف في اليمن لايزال على قيد الحياة

قالت وسائل إعلام هندية أن الأب توم اوزوناليل الذى اختطفه ارهابيون في اليمن قبل عام لايزال على قيد الحياة .

وأعربت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أثناء لقاءها أمس بنائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في العاصمة نيودلهي عن قلقها إزاء سلامة الكاهن أوزوناليل ، الذي ينحدر من ولاية كيرالا الهندية .

ونقل وزير الخارجية المخلافي لوزيرة الخارجية الهندية ، وفقاً لمعلومات متاحة أن الأب توم على قيد الحياة مؤكداً أن الحكومة اليمنية تبذل كل الجهود لضمان الإفراج عنه.

وكان مسلحون متشددون يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة، قد نفذوا هجومًا على دار لرعاية المسنين في عدن، تديرها "جمعية المبشرين الخيرية"، في مارس 2016، راح ضحيته 16 شخصًا، بينهم ست رهبات هنديات يعملن في خدمة المسنين واعتقلوا الكاهن أوزوناليل .

وفي مايو المنصرم نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو للكاهن أوزوناليل يناشد فيه الحكومتين الهندية واليمنية بسرعة التدخل لإنقاذه ، وقد ظهرت عليه أثار تدهور صحته .

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