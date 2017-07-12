عودة السوق السوداء للمحروقات في عدن

عادت السوق السوداء للمحروقات في محافظة عدن الى الواجهة مجدداً في وقت أغلقت بعض محاط الوقود أبوابها بعد نفاد مادتي الديزل والبترول منها .

وقال مواطنون أنهم شاهدوا طوابير طويلة من السيارات التي تحمل دبب بترول ومنتشرة في الطرقات العامة.

واضافوا ان عدد من اسواق السوق السوداء تقع امام محطات الوقود والبرقب من مراكز أمنية .

وتساءل المواطنون اين دور الجهات المعنية لمنع مثل هذه الاعمال وردعهم .

هذا وتشهد مدينة عدن أزمة وقود تضاف الى قائمة الأزمات الخانقة للمواطنين.

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