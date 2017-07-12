الهيئة الشرعية الجنوبية ترد على خطبة دينية لخطيب جمعة المعلا
عدن ((عدن الغد)) خاص:
ردت الهيئة الشرعية الجنوبية على فتاوى أطلقت خلال خطبة صلاة الجمعة بساحة المعلا قبل أيام مؤكدة رفضها لما ورد في هذه الخطبة .
واصدرت الهيئة بيانا بهذا الخصوص قالت انها تابعت بقلق شديد تداعيات الأحداث الأخيرة والتي أظهرت خلافا واختلافا وتباينا أدى إلى ظهور شطط في حديث بعض طلاب العلم هوَّل منه ضعاف نفوس أرادوا ان يصطادوا في المياه العكرة بغية إثارة الفتنة بين الموحدين من أبناء الجنوب .
وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة الحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب والوقوف ضد كل من يريد النيل من هذا المبدأ العظيم الذي كان ولازال المرتكز الرئيس لانطلاق ثورتنا التحررية ووصولها إلى ماهي عليه اليوم .
وقالت الهيئة ان كل فتوى تؤدي إلى شق الصف وإهدار الدم والتخوين بمجرد التباين بالآراء وبدون حق فهي باطلة ومردودة على صاحبها ولا يعتد بها قولا وعملا ولا تمثل إلا رأي من قالها فقط.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها