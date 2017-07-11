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أخبار وتقارير

الجنة المشكلة للتحقيق بقطع المولدات المغشوشة بكهرباء لحج تسلم تقريرها للمحافظ الخبجي (نسخة اضافية)

وكيل لحج الحالمي اثناء زيارتة لمحطة بير ناصر الكهربائية
الثلاثاء 11 يوليو 2017 04:34 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

 

   اوضح وكيل محافظة لحج الاخ وضاح الحالمي  رئيس اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة للتحقيق في قطع الغيار المغشوشة للمولدات في محطتي عباس وبئر ناصر ان اللجنة سلمت اليوم محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي التقرير النهائي لعملها والتي بينت النتائج التي تضمنها التقربر الاسباب الحيقيقة التي أدت الى تدهور الكثير من المولدات وانخفاض الطاقة الإنتاجية للكهرباء الى مستويات غير مسبوقة وصلت ساعات الانطفاء الى عشرين ساعة في اليوم والليلة ما أدى إلى دخول المواطنين في مسلسل معاناة مازال آثاره الى يومنا هذا .


مشيرا الى ان التحقيقات التي طالت المسؤولين في المؤسسة قد توصلت لجملة من الحقائق الثابتة بالادلة والمعززة بالتقارير الفنية التي تدين تورط عدد من القائمين على المؤسسة بعملية تخريب منظومة الكهرباء وتسببت بخروج المولدات عن العمل .


واكد الحالمي مطالبة اللجنة بإحالة كل المتورطين في هذا العمل التخريبي لاهم مؤسسة خدمية الى نيابة الاموال العامة وارفاق التقرير الذي يكشف كل الأيادي التي عبثت بالمؤسسة لإتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على الاموال العامة وبما يضمن معاقبة كل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم المستهدفة المصالح العامة للدولة .


واضاف رئيس لجنة التحقيق ان الاشعات التي انتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي والتي تشير الى ان رئيس اللجنة قام باحتجاز ثلاثة مولدات كهربائية بهدف عرقلة عمل القائمين على مؤسسة الكهرباء فهذا إشاعات ليس لها أساس من الصحة تهدف الى اثارة البلبة وتحميلنا مسؤولية تأخر صيانة المولدات الاخرى .

 

والحقيقة تكمن في تشليح هذه المولدات واستخدام قطع غيارها لبقية المولدات  وهو مالم توافق عليه اللجنة باعتبار ان هذه المولدات بالامكان صيانتها وادخالها في الخدمة كبقية المولدات بدلا من تشليحها وخسارة ملايين الدولارات قيمة هذه المولدات وهو الامر الذي عارضته اللجنة واصرارها على صيانة هذه المولدات الثلاثة حيث ان تكلفة صيانتها مقارنة بتشليحها اقل بكثير من ذلك .
منوها ان اللجنة التزمت في عملها بالحيادية والشفافية  والموضوعية ومارسة عملها وفقا  لصلاحيات الممنوحة لها بهدف الوصول الى مكامن الاخطاء التي ارتكبت والكشف عن الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية العبث والفساد المالي والاداري ووقوع الكارثة كنتيجة لهذه الممارسات غير القانونية في الحفاظ على الاموال والممتلكات العامة خدمة للصالح العام والله على مانقول شهيد .

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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