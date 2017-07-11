تحسن ملحوظ في مستوى الكهرباء بعدن والضالع

مقالات الرأي

علي ثابت القضيبي تكلم من يا أستاذ يابلي ؟! كتب ابي واستاذي الاستاذ نجيب اليابلي يوم السبت 10يوليو الجاري في الغراء عدن الغد مقالا بعنوان : ( اقول لاهلي في

طارق علي بن محفوظ النضال السلطوي يقول تشي جيفارا، أؤمن بأن النضال هو الحل الوحيد لأولئك الناس الذين يقاتلون لتحرير أنفسهم. فالنضال الحقيقي

حسن العجيلي وحتى لا نستعجل الحكم على نجاح او فشل المجلس الجنوبي ؟!! هكذا تقول المراحل الماضية ويجب ان يكون الفهم متكامل حول مايدور في كوليس المجلس الانتقالي من مداولات وحوارات

د.عبدالرحمن الوالي نعم ما زلت متفائلا نعم يتعاركون من اجل مصالح ونفوذ خاصه وشخصيه، ومع الاسف لا ينتبهون في غفلة (غرورهم) انهم يسحبون الوطن نحو

عبدالجبار ثابت الشهابي أيها اليمنيون انتصروا لإرادتكم .. لم نطلب شيئا كثيرا لمعيشتنا كمواطنين في هذا البلد، وكآدميين كتب الله (مالك الملك كله) أن نعيش، ونعيش كما أراد

فرج طاحس المستهدف هو رأس الجنوب ومقاومته ومجلسه الإنتقالي لاغير أستغرب جدا من أولئك المطبلين والفرحين لعزل هؤلاء المحافظين ، البعض أعتبر عزل بن بريك إنتصارا

د. مروان هائل عبدالمولى شروط الوظيفة وممارسة السياسة في السعيدة مستقبلك في البلاد يتوقف على وجود أحد أبناء منطقتك أو قبيلتك في منصب رسمي , حينها فقط يمكن أن يكون لوجودك و