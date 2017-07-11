تحسن ملحوظ في مستوى الكهرباء بعدن والضالع
كهرباء عدن
الثلاثاء 11 يوليو 2017 03:22 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
شهدت محافظات عدن والضالع تحسنا ملحوظا بخدمة الكهرباء منذ يوم امس الاثنين .
وذكر سكان محليون في مديريات محافظة عدن وكذا محافظة الضالع ان خدمة الكهرباء قد تحسنت وتراجعت ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي في المحافظتين .
وتمنى المواطنون ان تواصل الكهرباء تحسنها خلال الايام القادمة .
وتعاني محافظة عدن ومحافظة الضالع من تردي في الكهرباء في ظل عجز حكومي عن ايجاد حل جذري ينهي المعاناة .
تعليقات القراء
266994
[1] اكيد
الثلاثاء 11 يوليو 2017
الصبيحي | طورالباحه
اكيد بقية المحافظات الكهرباء شغال عندهم 24 ساعة ماتنقطع الله يبارك في حكومتنا الموقر وفرت كل الخدمات الاساسية للشعب
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