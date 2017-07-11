التحالف العربي: حريصون على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن

قالت قيادة التحالف العربي أنها حريصة على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية في اليمن، وذلك وفق الأسس التي حددها القانون الدولي.

وفي بيان للتحالف مساء أمس الإثنين قال " أنه يعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية كافة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا الإطار، تتضمن البت الفوري في طلبات المنظمات الإنسانية، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية".

وأوضح البيان أن التصاريح التي أصدرتها خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف منذ إنطلاق عمليتي "عاصفة الحزم"، و "إعادة الأمل"، بلغت 6825 تصريحاً.

وحسب البيان توزعت تلك التصاريح على: 3214 تصريحاً جوياً، و2467 تصريحاً بحرياً، و1144 تصريحاً برياً.

وجدد بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات صالح في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها.

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