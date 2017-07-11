MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:22 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير انقسام صارخ شمالا بالتوازي مع مانشرته دورية فرنسية حول الدلف بنجل صالح رئيسا
أخبار وتقارير

انقسام صارخ شمالا بالتوازي مع مانشرته دورية فرنسية حول الدلف بنجل صالح رئيسا

الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:10 مساءً

يسود انقسام صارخ شمالي البلاد بعدما تسربت انباء على نطاق واسع زعمت فيه دورية مخابراتية فرنسية ان هناك مخطط اماراتي سعودي للاطاحة بالرئيس منصور هادي والدلف بنجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ليكون بديلا للاول في شمال اليمن.

 ويعتقد  موالون للحوثي ان الخطوة تاتي لسحب البساط من تحت الجماعة التي تقدم نفسها الطرف الاقوى  في التحالف الذي بدا في 21  سبتمبر من العام 2014 ومن حينها تخوض قتالا داميا مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة قد تضع الجماعة في موقف محرج بعدما بدا ان هناك تفاهمات مباشرة بين الرياض وابوظبي مع حزب الرئيس السابق مع حالة عدم القبول التي تبديها الاخيرتان تجاه الجماعة المسلحة.

.ويقف اخرون موالون لصالح مع هذه الشائعات محاولين تقديم قائد الحرس الجمهوري كرجل المرحلة القادمة،لكن طرف ثالث لا يرحب بهذه الخطوة مؤكدين ضرورة الدلف بفريق جديد للحكم شمالا.


المزيد في أخبار وتقارير
سياسي جنوبي: الجنوب وطن وشعب وأمة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة
قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب وطن وشعب وامة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة وليس تابعا لأحد. وقال السعدي (نؤكد للقاصي والداني للخارج
انقسام صارخ شمالا بالتوازي مع مانشرته دورية فرنسية حول الدلف بنجل صالح رئيسا
يسود انقسام صارخ شمالي البلاد بعدما تسربت انباء على نطاق واسع زعمت فيه دورية مخابراتية فرنسية ان هناك مخطط اماراتي سعودي للاطاحة بالرئيس منصور هادي والدلف بنجل
المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين تلتقي بمشرفي طلاب المؤسسة بالجامعات المصرية
التقت المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الأستاذة سولاف عبود الحنشي بالمشرف السابق لطلاب المؤسسة المبتعثين الى جمهورية مصر العربية وطلاب


تعليقات القراء
266953
[1] هذا مناسب للشمال
الثلاثاء 11 يوليو 2017
بوحسين | حضرموت
دعونا نتحدث بصراحة الشمال منقسم حاليا بين المخلوع من جهة والاصلاح والقوى الاخرى من جهة اخرى (بالنسبة للحوثيين في يوم واحد سوف يرجعهم المخلوع الى مران بالصميل) ... لذلك لن تنتهي الحرب في الشمال وهذا الحل مناسب للشمال عن طريق الدلف بنجل المخلوع مع ادخال القوى الاخرى كشريكه في الشمال .. اما الجنوب لن يقبل بأي صلة تربطة بالدحابشة الذين انكشفت نواياهم العدوانية جميعا بمختلف اتجاهاتهم تجاه الجنوب .. وسوف ندخل في دوامة جديدة من الحرب والصراع اذا لم يتم دعم استقلال الجنوب .. هذا الكلام مش تحليل هذا الواقع وتذكروا



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ناشط حقوقي يتهم قيادات بارزة في كهرباء عدن بالاشتراك في صفقة فساد
(احمد علي عبدالله صالح ) رئيساً
قوة أمنية تنهي اعمال بسط تعرض لها مملاح عدن
رئيس اللجنة التحضيرية لفعالية ساحة العروض يوضح أسباب الاختلاف مع المجلس الانتقالي
وكيل لحج الحالمي : توصلنا من خلال لجنة التحقيق بخروج مولدات الطاقة لأدلة تدين القائمين على مؤسسة الكهرباء ونطالب بإحالتهم الى نيابة الاموال العامة
مقالات الرأي
لم نطلب شيئا كثيرا لمعيشتنا كمواطنين في هذا البلد، وكآدميين كتب الله (مالك الملك كله) أن نعيش، ونعيش كما أراد
   أستغرب جدا من أولئك المطبلين والفرحين  لعزل هؤلاء المحافظين ، البعض أعتبر عزل بن بريك إنتصارا
في الظروف الصعبة والمعقدة وفي حالات البلاء والمصائب والكوارث سوى كانت طبيعية او من صنع البشر في مثل هذه
مستقبلك في البلاد يتوقف على وجود أحد أبناء منطقتك أو قبيلتك في منصب رسمي , حينها فقط يمكن أن يكون لوجودك و
في عام 1994م افتى الديلمي فتواه المعروفة بتكفير الجنوبيين واباح دمائهم واموالهم  وعلى اثر ذلك قام جيش يأجوج
مناخ جنوبنا العربي بشكل عام هو حار صيفاً ومعتدل شتاءً. كما يسود  المناطق الساحلية منه صيف شديد الحرارة مع
(( منذ أول الحرب وأنا حريص على مسمى شعبية للمقاومة والبعد بها عن أي منأى سياسي يجير لصالح تيار أو توجه معين ،
  توطئة لابد منها : ( ليس بالضرورة أن يعبر المقال عن وجهة نظري وموقفي من المجلس .ولكني كتبته بقلم الصحفي
نحن الآن قد اجتزنا النصف الأول من العام 2017م وعلينا أن نشمر عن سواعدنا بإعداد مفصل كرونولوجي أمام منعطفات
  حتى 2014 كان لنا بلد يأتي العالم إلينا ونذهب إليه. كانت مطاراتنا تعج بشركات الطيران العالمية. وكانت موانئنا
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك ..ياطه..الزفاف
تهانينا .. آل المحوري
وفيات
رئيس "مؤتمر حضرموت الجامع" يعزي الشيخ "محمد بن الكمام الصيعري" في وفاة ابنه "عبدالله"
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017