المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين تلتقي بمشرفي طلاب المؤسسة بالجامعات المصرية

التقت المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الأستاذة سولاف عبود الحنشي بالمشرف السابق لطلاب المؤسسة المبتعثين الى جمهورية مصر العربية وطلاب المؤسسات الشريكة الذين تشرف عليهم، الدكتور عبدالقادر بن شهاب، والمشرف الحالي الطالب مراد بن عويضان.

وفي اللقاء الذي عقد مساء الأحد المنصرم أثنت المديرة التنفيذية للمؤسسة على الجهود الذي بذلها الدكتور بن شهاب أثناء توليه مهام الإشراف على الطلاب خلال السنوات المنصرمة، ودعت المشرف الجديد بن عويضان إلى العمل الدؤوب في متابعة الطلاب وحل مشاكلهم (إن وجدت) أولاً بأول، وحثهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعات المصرية في مختلف المناسبات لنقل صورة ايجابية عن وطنهم والمؤسسة، والتواصل المستمر مع المؤسسة لما فيه مصلحة الطلاب.

كما جرى في اللقاء مناقشة أوضاع الطلاب وابرز احتياجاتهم التعليمية؛ ومناقشة أوضاع طلاب مؤسسة العون والذين تشرف عليهم المؤسسة بحسب الاتفاقية الموقعة معها، والذين يتم معاملتهم أسوةً بطلاب مؤسسة الصندوق الخيري في المتابعة والإشراف والاهتمام والرعاية.

و أوضحت الأستاذة سولاف في اللقاء بأن مهمة المؤسسة لا تقف عند توفير المنحة للطالب فقط، بل تتعداها إلى تسهيل أموره داخل الجامعة المبتعث اليها وخارجها، وهذا الأمر يحظى باهتمام من قبل مؤسس المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها الدكتور عمر عبدالله بامحسون الذي يحث الطلاب دائماً وفي كل مناسبة بالتمسك بالأخلاق، والجد والمثابرة في التحصيل العلمي، وتمثيل المؤسسة تمثيلاً مشرفاً، مما يعطي انطباعاً جيداً لدى الآخرين وسمعة حسنة لأوطانهم وبلدانهم.

من جانبه أثنى الدكتور عبدالقادر بن شهاب الذي أهدى المديرة التنفيذية نسخة من رسالته المقدمة للحصول على لقب الدكتوراه في الإعلام والتي حملت عنوان (الدور الاتصالي للعلاقات العامة في الجمعيات الأهلية وأثره في تشكيل اتجاهات الجمهور نحوها – دراسة ميدانية على القائم بالاتصال والجمهور بالجمعيات الأهلية في الجمهورية اليمنية)، على مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ودورها في مساعدته للحصول على هذا اللقب؛ كما استعرض أبرز المهام التي تقوم بها الإشرافية في متابعة الطلاب داخل الجامعة وخارجها.

كذلك قدم الطالب مراد بن عويضان صورة مفصلة عن وضع الإشرافية في الوقت الراهن، شاكراً المديرة التنفيذية للمؤسسة الأستاذة سولاف عبود الحنشي، ومؤسسها الدكتور عمر عبدالله بامحسون على الاهتمام والمتابعة.

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