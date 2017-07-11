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لاصحة للأنباء التي تحدثت عن إقالة مدير امن لحج

الثلاثاء 11 يوليو 2017 11:22 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

نفت مصادر عاملة بادارة امن لحج صحة انباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية مساء الاثنين وقالت فيها انه تمت إقالة مدير امن لحج العميد صالح السيد من منصبه .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان السيد يواصل عمله مديرا لامن لحج نافية صحة مانشر.

والسيد هو احد ابرز القيادات الأمنية في محافظة لحج وتمكن خلال الأشهر الماضية من ان يقوم حملة أمنية انتهت باحداث حالة من الاستقرار الأمنية في عموم مناطق لحج .


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