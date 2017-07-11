لاصحة للأنباء التي تحدثت عن إقالة مدير امن لحج

مقالات الرأي

عبدالجبار ثابت الشهابي أيها اليمنيون انتصروا لإرادتكم .. لم نطلب شيئا كثيرا لمعيشتنا كمواطنين في هذا البلد، وكآدميين كتب الله (مالك الملك كله) أن نعيش، ونعيش كما أراد

فرج طاحس المستهدف هو رأس الجنوب ومقاومته ومجلسه الإنتقالي لاغير أستغرب جدا من أولئك المطبلين والفرحين لعزل هؤلاء المحافظين ، البعض أعتبر عزل بن بريك إنتصارا

د. مروان هائل عبدالمولى شروط الوظيفة وممارسة السياسة في السعيدة مستقبلك في البلاد يتوقف على وجود أحد أبناء منطقتك أو قبيلتك في منصب رسمي , حينها فقط يمكن أن يكون لوجودك و

محمد ناصر المسلمي رسالة مفتوحة الى من يفتون بسفك دماء أبناء الجنوب في عام 1994م افتى الديلمي فتواه المعروفة بتكفير الجنوبيين واباح دمائهم واموالهم وعلى اثر ذلك قام جيش يأجوج

حسن يافعي تموز والكوز مناخ جنوبنا العربي بشكل عام هو حار صيفاً ومعتدل شتاءً. كما يسود المناطق الساحلية منه صيف شديد الحرارة مع

سامي الكاف ون تو بين (بن بريك) و (الكاف) (( منذ أول الحرب وأنا حريص على مسمى شعبية للمقاومة والبعد بها عن أي منأى سياسي يجير لصالح تيار أو توجه معين ،

فضل مبارك القسمة الضيزى توطئة لابد منها : ( ليس بالضرورة أن يعبر المقال عن وجهة نظري وموقفي من المجلس .ولكني كتبته بقلم الصحفي

نجيب محمد يابلي أطالب المجلس الانتقالي بمنح نيويورك تايمز شهادة تقديرية نحن الآن قد اجتزنا النصف الأول من العام 2017م وعلينا أن نشمر عن سواعدنا بإعداد مفصل كرونولوجي أمام منعطفات