صحفي جنوبي: الوطنية لدى قيادات الإصلاح وناشطيه كذبة كبرى وهذا الدليل

قال رئيس تحرير صحيفة " يافع نيوز " ياسر اليافعي ان الوطنية لدى قيادات وناشطي حزب الإصلاح " اخوان اليمن " مجرد كذبة كبرى كذبوا بها على الناس طوال الفترة الماضية .

وأضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك ان الاحداث الأخيرة اثبتت ان الولاء لدى هولاء هو لجماعة الاخوان المسلمين ولدولة قطر، وأضاف ان الاحداث اثبتت انهم يقفون مع من يدفع لهم ضاربين بتضحيات الشعب اليمني عرض الحائط .

وقال ان المؤسف وقوفهم ضد التحالف العربي لصالح قطر، ضاربين بكل تضحيات التحالف العربي في اليمن عرض الحائط، رغم التضحيات الكبرى التي قدمها ومازال يقدمها التحالف المساند والداعم لشرعية الرئيس هادي .

وأضاف ان عدم احترامهم لتلك التضحيات، ووقوفهم مع دولة قطر، كشف انهم كانوا مجرد ممثلين مبتدئين في ثورة الشباب، او ما يسمى " الربيع العربي " حيث اسند لهم دور في اليمن من قبل داعميهم قطر وتركيا، ولم تكن ثورتهم خالصة من اجل مصالح اليمن وشعبها .

وأضاف ان الناس لا تحتاج للكثير لمعرفة حقيقة هولاء فعدم احترام تضحيات أبناء الجنوب والتحالف العربي الذين يخوضون اشرس المعارك في عمق الشمال خير دليل على ولاء هولاء لتنظيم الاخوان على حساب وطنهم وامنهم ومستقبل شعبهم .

واختتم منشوره بالترحم على شهداء الثورة اليمنية وقال انهم دفعوا ثمن حماقة توكل وادواتها في اليمن .

نص منشور اليافعي :

اعتقد الشعب في الشمال اليوم بات يعي ويدرك ان الوطنية لدى ناشطي الاصلاح مجرد " كذبة كبرى " ..

اثبتت الاحداث الاخيرة ان الولاء بالنسبة لهم من يدفع ويمول وطوووز باليمن وثورتها وتضحياتها والشهداء الذين استشهدوا في مسيرة الثورة سواء الحراك او ثورة الشباب ,

للأسف وقوفهم ضد دول التحالف العربي لصالح قطر فضحهم وكشف انهم كانوا مجرد ممثلين مبتدئين في ثورة الشباب اليمني وبحسب الدور الذي يؤدونه بصحبة بطلة الفلم " توكل " يستلون الدعم من #قطر و #تركيا وغيرها ..

عدم احترامهم لتضحيات دول التحالف والمقاومة الجنوبية في عمق الشمال خير دليل، حيث انحازوا لمشروع الاخوان وقطر على حساب هذه التضحيات، ماذا يحتاج الناس اكثر ليعرفوا الحقيقة الكاملة ..

الله يرحم شهداء الثورة اليمنية دفعوا ثمن حماقة توكل وادواتها في اليمن .

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