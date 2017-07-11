6 غارات جوية تضرب مواقع للحوثيين في مناطق بصرواح غربي مأرب

شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده الرياض، مساء الأثنين وصباح الثلاثاء، غارات جوية على مواقع في منطقتي المخدرة وأخرى في مناطق متاخمة لمديرية صرواح،غربي محافظة مأرب النفطية.

ووفق مصادر محلية متطابقة،تداولها طرفي النزاع هناك،شنت مقاتلات التحالف العربي حوالي 6 غارات جوية أستهدفت مواقع للجماعة المسلحة وحلفائها من قوات الرئيس السابق،في منطقة المخدرة،

ومواقع أخرى شرقي وغربي مدينة صرواح القريبة من العاصمة اليمنية،لكن وسائل إعلام حكومية قالت أنها دمرت مخازن سلاح وذخائر للجماعة،فيما قال الحوثيين أن الغارة أستهدفت مواقع مدنية.

وتشهد مديرية صرواح معارك كر وفر بين مقاتلي الحوثيين وصالح من جهة والقوات الحكومية وحلفائها القبليون من جهة أخرى مع سلسلة غارات جوية تشنها طائرات التحالف العربي.