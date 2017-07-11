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نائب وزير النفط يطلع على خطة بترومسيلة لإعادة الإنتاج ومستوى الإنجاز في المحطة الغازية الجديدة "50" ميقا

الثلاثاء 11 يوليو 2017 09:32 صباحاً
حضرموت (عدن الغد)خاص:

اطلع نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي على خطة شركة بترومسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط التي قدمها مدراء العمليات في القطاعات 14, 51, 10, 53 الخاصة بعمليات تأهيل وصيانة حقول النفط وتجهيزها لإعادة الإنتاج.

 

كما استمع كذلك إلى مستوى تنفيذ عمليات البناء والتجهيز لمحطة الكهرباء الغازية "50" ميقا والتي يجري العمل فيها حالياً والمتوقع انجازها خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

 

وفي سياق متصل تفقد الدكتور الشماسي مواقع التفريغ في القطاع 51 لشركة كالفالي بحضرموت و OMV بشبوة والمتوقع نقل النفط المنتج منهما إلى شركة بترومسيلة لتصديرها عبر ميناء الضبة من خلال الإطلاع على الحالة الفنية للمنشآءات والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإنتاج من الشركتين.

 

وقال نائب الوزير بأن الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لزيارة المنشٱءات تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتجهيز المنشآءات وإعادة الإنتاج والتصدير للنفط الخام.

 

مؤكداً بأن الوزارة تدعم جهود صيانة المنشآءات والآبار في كافة القطاعات الإنتاجية وتوفر قطع الغيار والمواد اللازمة لها، معرباً عن اعتزازه بدور الكادر الفني في قطاعات بترومسيلة الذي يقوم بجهود ذاتية في إعادة تأهيل الحقول النفطية التي توقفت بسبب الحرب.

 

كما أشاد الدكتور الشماسي بدور قوات حماية الشركات بقيادة العميد أحمد المعاري وقدرتها على فرض الأمن وتوفير الحماية اللازمة للمنشآءات النفطية، مفصحاً بأن هناك توجيهات من قبل فخامة رئيس الجمهورية برفدها بالعديد من الأفراد من أبناء مناطق الإمتياز لتغطية النقص الموجود حالياً في عدد الجنود وتوفير المعدات المطلوبة لتنفيذ مهامها في كافة القطاعات.

 

ووجه نائب الوزير شكره لقيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلتة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية على دور المنطقة الفعّال الذي تقوم به في حماية حقول النفط ومنشآءات التصدير.

 

من جانبه أكد القائم بأعمال مدير عام شركة كالفالي عبدالخالق بن عبدالمانع بأن موقع التفريغ والتجميع للنفط الخام في القطاع 51 أصبح جاهزاً من كافة النواحي الفنية وأن الإجراءات الأمنية الخاصة بنقل النفط من القطاعات إلى موقع التفريغ جاري العمل على تنسيقها مابين وزارة النفط والمعادن وقيادتي المنطقتين العسكريتين في حضرموت.

 

رافقهم خلال الزيارة وكيل مساعد وزارة النفط والمعادن يوسف أحمد مساعد ومدير مكتب النفط والمعادن بوادي حضرموت المهندس رضا باسيف وقائد قوات حماية الشركات العميد أحمد المعاري ومدير العلاقات بشركة بترومسيلة سليمان الجابري.

* من مطيع بامزاحم 


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نائب وزير النفط يطلع على خطة بترومسيلة لإعادة الإنتاج ومستوى الإنجاز في المحطة الغازية الجديدة "50" ميقا
اطلع نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي على خطة شركة بترومسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط التي قدمها مدراء العمليات في القطاعات 14, 51, 10, 53 الخاصة




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