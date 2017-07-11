مقتل 13 حوثيًا وإصابة 17 آخرين في قصف للتحالف على موزع تعز
طائرات التحالف العربي في اليمن
الثلاثاء 11 يوليو 2017 09:02 صباحاً
تعز (عدن الغد)خاص:
تعز (عدن الغد)خاص:
قُتل 13 من عناصر جماعة الحوثي المسلحة وأصيب 17 آخرين،اليوم الأحد،بعدما شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي غارات جوية على مواقع الجماعة في منطقة الهاملي التابعة لمديرية موزع الواقعة في محافظة تعز،جنوبي غرب البلاد.
ودُمرت في الغارة مخازن للسلاح والذخائر في الهاملي التي تحتضن مراكز تجمع للمليشيا في مديرية موزع التي تشهد قصفًا أشبه بالدائم،ويربط البعض بوقوع معسكر خالد الشهير في محيطها الجغرافي وهو أحد أبرز الأهداف الثابتة للتحالف الذي تقوده الرياض.
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